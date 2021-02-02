Де й о котрій 4 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:27
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
4 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 95-204;
- вул. Гайдамацька, 86-147;
- вул. Чкалова, 2-20;
- вул. Білецьківська, 1-66;
- вул. Пілотів, 17-46;
- вул. Чумацький шлях, 87-123;
- вул. Народних ополченців, 1-46;
- вул. Петра Сагайдачного, 11;
- пров. Гарматний, 4-27;
- пров. Калиновий, 1-6;
- пров. Кріворізький, 3-16;
- пров. Врожайний, 4-20;
- пров. Пілотів, 26-49;
- пров. Петра Сагайдачного, 8;
- пр. Ополченців, 2-4;
- пр. Пілотів, 4-25.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Гайдамацька, 59-71;
- вул. Різдвяна, 71;
- просп. Полтавський, 30-46;
- вул. Вільної України, 3-40;
- вул. Платухіна, 5-23;
- пров. Яснополянський, 3-37;
- пров. Ягідний, 2-12;
- пров. Марії Заньковецької, 1-53;
- пров. Сидора Ковпака, 1-20;
- туп. Кременецький, 3-18;
- туп. Дарвіна, 3-15
- вул. Лугова, 1-23;
- вул. Гійома Боплана, 38-72;
- вул. Каховська, 24-26/72;
- вул. Цимлянська, 2-27;
- пров. Зв’язковий, 2/41, 4.