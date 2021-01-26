На Полтавщину знов суне снігопад: трасу на Кременчук перекриють

Вже сьогодні, 31 січня, вночі синоптики очікують суттєве погіршення погодних умов. Черговий циклон зайде на територію Полтавщини зі сторони Кіровоградської області та буде рухатися в бік Сумщини. Прогнозують значний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
У зв'язку з цим Служба автомобільшних доріг Полтавської області розглядає можливість тимчасового обмеження руху транспорту 1 лютого на автошляхах державного значення:
Ситуація буде залежати від інтенсивності опадів та забезпечення проїзду в сусідніх областях.
Дорожники наполегливо рекомендують завтра утриматися від поїздок в цих напрямах, особливо на тривалі відстані. Підрядники переведені в посилений режим чергування, одразу готові приступити до ліквідації наслідків негоди.
Куди телефонувати, якщо ви застрягнете в дорозі в інших областях: