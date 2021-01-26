Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1197107
Кременчук5622
Хворі:
Україна209215
Кременчук378
Одужало:
Україна965835
Кременчук5089
Померло:
Україна22057
Кременчук155
Топ новина, Кременчук, Полтавщина

На Полтавщину знов суне снігопад: трасу на Кременчук перекриють

Вчора, 21:04 Переглядів: 1 262

 

Куди телефонувати, якщо ви застрягнете в дорозі

Вже сьогодні, 31 січня, вночі синоптики очікують суттєве погіршення погодних умов. Черговий циклон зайде на територію Полтавщини зі сторони Кіровоградської області та буде рухатися в бік Сумщини. Прогнозують значний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.


У зв'язку з цим Служба автомобільшних доріг Полтавської області розглядає можливість тимчасового обмеження руху транспорту 1 лютого на автошляхах державного значення:

  • в першій половині дня в бік Кременчука на автошляху М-22 Полтава-Олександрія;
  • в другій половині - в бік м.Суми на автошляху Н-12 Суми-Полтава.

Ситуація буде залежати від інтенсивності опадів та забезпечення проїзду в сусідніх областях.


Дорожники наполегливо рекомендують завтра утриматися від поїздок в цих напрямах, особливо на тривалі відстані. Підрядники переведені в посилений режим чергування, одразу готові приступити до ліквідації наслідків негоди.


В разі ускладнення руху на автомобільних дорогах державного значення телефонуйте диспетчеру за номером 050 409 80 01 (цілодобово).


Куди телефонувати, якщо ви застрягнете в дорозі в інших областях:

 

4
Автор: Руслана Горгола
Теги: погода снігопад дороги
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх