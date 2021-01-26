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Кременчук

Де й о котрій 1 лютого не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 756

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

1 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Великокохнівська, 3-130;
  • вул. Рокосовського, 15-36;
  • пров. Рокосовського, 16, 18;
  • вул. Мічуріна, 2-47;
  • вул. Левітана, 31/16;
  • вул. Чехова, 1-35;
  • вул. Саксаганського, 2-31;
  • вул. Рєпіна, 9-60;
  • вул. Паризької Комуни, 24-42;
  • пров. Чехова, 3-8;
  • вул. Пілотів, 1-20;
  • вул. Гайдамацька, 59-71;
  • вул. Різдвяна, 71;
  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго графік відключення
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