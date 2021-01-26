Де й о котрій 1 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
1 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Великокохнівська, 3-130;
- вул. Рокосовського, 15-36;
- пров. Рокосовського, 16, 18;
- вул. Мічуріна, 2-47;
- вул. Левітана, 31/16;
- вул. Чехова, 1-35;
- вул. Саксаганського, 2-31;
- вул. Рєпіна, 9-60;
- вул. Паризької Комуни, 24-42;
- пров. Чехова, 3-8;
- вул. Пілотів, 1-20;
- вул. Гайдамацька, 59-71;
- вул. Різдвяна, 71;
- просп. Полтавський, 30-46;
- вул. Вільної України, 3-40;
- вул. Платухіна, 5-23;
- пров. Яснополянський, 3-37;
- пров. Ягідний, 2-12;
- пров. Марії Заньковецької, 1-53;
- пров. Сидора Ковпака, 1-20;
- туп. Кременецький, 3-18;
- туп. Дарвіна, 3-15.