Як кременчужани пережили перші вихідні локдауну

Кременчужани вже пережили три дні посиленого карантину. Локдаун триватиме з 8 до 24 січня включно. У цей період заборонена робота кафе, ресторанів і барів, окрім доставки та замовлень на винос. Також заборонено проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.
ТЪ провів рейд й дізнався, що у продуктових магазинах, які торгують супутніми товарами, не можна купити капці, квіти, шкарпетки, білизну... Відділи перев’язані відповідними стрічками.
Фотограф ТЪ також пройшовся центральною вулицею міста й оглянув, як переживають кременчужани посилений карантин.