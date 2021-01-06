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Топ новина, Кременчук, Фотоколекція, Коронавірус / Карантин

Як кременчужани пережили перші вихідні локдауну

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 2 355 Коментарів: 11

 
Попереду ще два тижні обмежень 
Фото: Артем Коваленко

Кременчужани вже пережили три дні посиленого карантину. Локдаун триватиме з 8 до 24 січня включно. У цей період заборонена робота кафе, ресторанів і барів, окрім доставки та замовлень на винос. Також заборонено проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.


ТЪ провів рейд й дізнався, що у продуктових магазинах, які торгують супутніми товарами, не можна купити капці, квіти, шкарпетки, білизну... Відділи перев’язані відповідними стрічками. 


Кременчук поринув у локдаун: у магазинах знову не можна купити колготи та білизну. Чи є логіка у Постанові КМУ?


Фотограф ТЪ також пройшовся центральною вулицею міста й оглянув, як переживають кременчужани посилений карантин. 

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: карантин коронавірус локдаун

Як переживаєте локдаун?

Коментарі: 11

635
evil:
Сьогодні, 09:19

Сначала 73% выбирают ***. Потом 92% удивляются, что *** принимают дибильные решения.

 

Посмотрите на фото и видео квартального *** в Буковели! Судя по его  ухмыляющейся холеной крысьей ***, есть признаки того , что в стране локдаун? Есть хоть какие-то намеки на то, что первое лицо *** государства соблюдает карантиные ограничения?

Недалекий Зеленский когда-то высмеивал Ющенко, называя его Сеньор Голодомор. Пришло время квартального *** называть Даун Локдаун.


55 9
96
Slav:
Сьогодні, 09:57

многим наверно не доходит о последствиях таких деяний.


13 1
439
shtai:
Сьогодні, 10:48

Это не локдаун, а усиленный карантин. Телеграфу не нужно становиться желтой прессой...

 

Цитата: evil

Недалекий Зеленский когда-то высмеивал Ющенко, называя его Сеньор Голодомор. Пришло время квартального *** называть Даун Локдаун.

 

Кесарю кесарево.


6 3
857
почемучка:
Сьогодні, 10:54

Цитата: evil
Сначала 73% выбирают ***. Потом 92% удивляются, что *** принимают дибильные решения.
"Да ты я вижу *** не уймешся?!..." Не набридло срать в кожному коменті? Я так розумію роботи немає - шоколадну фабрику закрили? Єй богу, шо не комент так вихваляєте вісячку - я тепер вас опасаюсь


11 26
101
1
ags:
Сьогодні, 11:00

Локдаун сдлеан лишь для добивания малого бизнеса. Отгудеть праздники - это норма, никто не заразится, а вот с 8го числа, всем по норкам сидеть. Ну, что за бредятина? Те кто болеют, не таскаются по ресторанам, кушать не хочется, не ходят в клубы и кино. Они лечатся дома. Подцепить болезнь на рынке, так же вероятно, как в Епицентре. Совсем скоро, свиньи у кормушки себя вакцинируют вакциной агрессора, а мы, господа, будем кормить их налогами, сидеть на похлёбке и экономить на всём, чтоб оплатить газ, котоый монополисты продают нам пока ещё в 4 раза дороже.


19 6
419
Кавоман:
Сьогодні, 11:42

Цитата: evil

Сначала 73% выбирают ***. Потом 92% удивляются, что *** принимают дибильные решения.

 

Посмотрите на фото и видео квартального *** в Буковели! Судя по его  ухмыляющейся холеной крысьей ***, есть признаки того , что в стране локдаун? Есть хоть какие-то намеки на то, что первое лицо *** государства соблюдает карантиные ограничения?

Недалекий Зеленский когда-то высмеивал Ющенко, называя его Сеньор Голодомор. Пришло время квартального *** называть Даун Локдаун.

Ще є гарний варіант - Кретин-карантин


10 2
2 576
zzzzzz:
Сьогодні, 11:48

Цитата: почемучка
шоколадну фабрику закрили?
та не, бенины рестораны на буковели открыли в лохдаун. А шоколадная хвабрика стабильно работает и платит неплохие зарплаты своим работникам....но то зелохторату неведомо, рыбки не умеют мыслить и не имеют памяти....



-лох?

-даун!

Заходите, владимир!


16 4
419
Кавоман:
Сьогодні, 11:49

Цитата: zzzzzz

Цитата: почемучка
шоколадну фабрику закрили?
та не, бенины рестораны на буковели открыли в лохдаун. А шоколадная хвабрика стабильно работает и платит неплохие зарплаты своим работникам....но то зелохторату неведомо, рыбки не умеют мыслить и не имеют памяти....

Крім зарплат, та хвабрика платить ще більше 2млрд. грн. податків на рік, більшість з яких і йде на зелохотрат.

А нагадайте мені, скільки платить в бюджет України найвеличніший янелох та група його компаній?


15 5
2 576
zzzzzz:
Сьогодні, 11:52

Цитата: Кавоман
скільки платить
зараз порахуємо, поки шум навколо шкарпеток,відбуваються інші речи-

Тарифи на електроенергію збільшили паралельно з двома подіями.
Перша - так званий, аукціон на оптову купівлю електроенергії від "Центренерго". де 2% всієї генерації країни пішло бізнес-партнеру Зеленського олігарху Коломойському за 1,16 грн кВт/г при тарифі для населення 1,68 грн, а з квітня - 3,48 грн.
Друга - у 2020 році на ремонт поставили третину всіх енергоблоків українських АЕС, чим зменшили виробництво елекроенергії основним і найдешевшим українським виробником - НАЕК "Енергоатом". А з 1 січня регулятор НКРЕКП відкрив доступ на український ринок російської та білоруської (читай, теж російської) електроенергії, якраз після запуску білоруської АЕС в Острівці, збудованої на кошти російського "Росатома". Тобто: українську дешеву електроенергію зупиняють, російську закуповують. І за все це теж заплатять українці після підвищення тарифів.
Отже, в сухому залишку: влада пропонує українцям платити росіянам і Коломойському.

9 1
45
Frakeer:
Сьогодні, 11:55

Не локдаун, а сплошной фарс. Кафе Илона в Приднепровском парке работает в обычном режиме, люди сидят за столиками, народу внутри битком набито. Техномаркет на Соборной тоже работает... Зато да, в супермаркетах нельзя купить трусы-носки-тапочки. К чему этот бред?


20 1
90
Juja:
Сьогодні, 14:51

Просто власть как бы тонко намекает, что зимой можно ходить без носков и трусов.


2 0

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