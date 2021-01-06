Як кременчужани пережили перші вихідні локдауну

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 2 355 Коментарів: 11

































































Фото: Артем Коваленко

Кременчужани вже пережили три дні посиленого карантину. Локдаун триватиме з 8 до 24 січня включно. У цей період заборонена робота кафе, ресторанів і барів, окрім доставки та замовлень на винос. Також заборонено проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.





ТЪ провів рейд й дізнався, що у продуктових магазинах, які торгують супутніми товарами, не можна купити капці, квіти, шкарпетки, білизну... Відділи перев’язані відповідними стрічками.









Фотограф ТЪ також пройшовся центральною вулицею міста й оглянув, як переживають кременчужани посилений карантин.