На Полтавщині у ставку потонула 81-річна пенсіонерка (доповнено)

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На Полтавщині у ставку потонула 81-річна пенсіонерка. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 10 січня близько 11.00 у с. Малий Кобелячок Новосанжарського району.





Покійну з води дістали рятувальники. Аби встановити точну причину смерті, тіло жінки направили на судово-медичну експертизу.





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Як повідомляє пресслужба поліції, на місці події слідчо-оперативна група поліції встановила особу жінки. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті не виявлено.