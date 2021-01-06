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На Полтавщині у ставку потонула 81-річна пенсіонерка (доповнено)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 802

  
Тіло постраждалої вилучили рятувальники

На Полтавщині у ставку потонула 81-річна пенсіонерка. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 10 січня близько 11.00 у с. Малий Кобелячок Новосанжарського району. 


Покійну з води дістали рятувальники. Аби встановити точну причину смерті, тіло жінки направили на судово-медичну експертизу. 


Доповнено:


Як повідомляє пресслужба поліції, на місці події слідчо-оперативна група поліції встановила особу жінки. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті не виявлено.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: пенсионеры смерть на воді

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