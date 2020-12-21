На Малокохнівському кар’єрі конфлікт з поліцією: правоохоронці «заарештували» трактор

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 1 008





























Фото: Артем Коваленко

23 грудня поліцейські приїхали за викликом на ділянку, що належить Малокохнівському кар'єру. За словами представників підприємства, правоохоронці хотіли вилучити майно. Адвокат кар'єру Наталя Кондрик розповіла, що поліція прибула за скаргою: якісь невідомі особи мають претензію до кар'єру, мовляв, там крадуть залізничні рейки.





— Цю землю ми орендували в міста. Вона відведена, щоб ми будували тут залізничні шляхи. Хтось спочатку заявив у поліцію, що це його ділянка, а тепер каже, що це його залізничне полотно, а не наше. Ми надали поліції договір про оренду й документи на власність (на майно - ред.), навіть наказ про переміщення. Викликали «102». Зараз вони вилучають наше майно без протоколу вилучення. Є тільки протокол огляду, у якому вказані поняті, яких ніхто не бачив...





Адвокат заявила, що оскаржить у суді неправомірні дії поліції.









Головний інженер Малокохнівського кар'єру повідомив нам, що поліцейські забрали ключ і техпаспорт від трактору. Цим вони паралізували роботу на ділянці. Зазначимо, що нам надали договір про оренду землі, де розташоване майно кар'єру. До того ж, ми отримали довідку цього підприємства, у якій зазначено, що рейки на даній ділянці перебувають на балансі кар'єру.





Правоохоронці на місці розмовляти з нами відмовилися. У Кременчуцькому відділі поліції нам заявили, що на лінію «102» неодноразово надходили звернення про крадіжку рейок. Співробітники Кременчуцького відділення поліції №1 (Крюків) відкрили кримінальне провадження, у рамках якого на місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно.



