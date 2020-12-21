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На Кременчуччині збили двох пішоходів

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 579

 

Одну — у Горішніх Плавнях, другого — у Кременчуці

Учора, 23 грудня, у Кременчуці та Горішніх Плавнях збили двох пішоходів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.


Так, у Кременчуці ввечері тяжкі травми отримав 66-річний пішохід. Попередньо відомо, що чоловік потрапив під колеса автівки Daewoo Sens, коли намагався перейти дорогу на заборонний сигнал світлофора. Чоловіка з політравмами доставили до медичного закладу.

 

Того ж дня в Горішніх Плавнях близько 10.00 50-річний водій Volkswagen Crafter наїхав на жінку, рухаючись заднім ходом. 66-річну постраждалу госпіталізували до міської лікарні з переломом руки.


Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають першочергові процесуальні дії.

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Автор: Богдан Волошко Джерело фото: Національна поліція України
Теги: Кременчук Полтавщина Полтавська область Горішні Плавні Кременчуцький район ДТП аварія пішохід
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