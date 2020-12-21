На Кременчуччині збили двох пішоходів

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Учора, 23 грудня, у Кременчуці та Горішніх Плавнях збили двох пішоходів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Так, у Кременчуці ввечері тяжкі травми отримав 66-річний пішохід. Попередньо відомо, що чоловік потрапив під колеса автівки Daewoo Sens, коли намагався перейти дорогу на заборонний сигнал світлофора. Чоловіка з політравмами доставили до медичного закладу.

Того ж дня в Горішніх Плавнях близько 10.00 50-річний водій Volkswagen Crafter наїхав на жінку, рухаючись заднім ходом. 66-річну постраждалу госпіталізували до міської лікарні з переломом руки.





Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Тривають першочергові процесуальні дії.