Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Топ новина, Кременчук, Культура, Кременчуг

Через карантин урочистого відкриття центральної ялинки у Кременчуці не буде

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 968 Коментарів: 1

 

Новорічна красуня на площі Перемоги засяє вогнями 19 грудня, у День святого Миколая

Через карантинні обмеження, які ввів уряд, урочистого відкриття центральної ялинки, а також різдвяних вертепів та святкових масових заходів у Кременчуці не буде. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.


За традицією, ялинка на площі Перемоги засяє на День святого Миколая – 19 грудня. Тож у кременчужан буде можливість помилуватися нею та сфотографуватися біля казкових локацій.


Також варто додати, що розважальні атракціони біля ялинки через карантин не працюватимуть. Розважатимуть містян та гостей міста за допомогою трансляції на екрані, що встановили на площі.


Новорічна новинка: під центральною ялинкою Кременчука оселився різдвяний янгол
4
Автор: Катерина Турубара
Теги: елка новогодняя елка Площадь Победы Новогодние праздники празднование карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

617
evil:
Сьогодні, 13:23

Виталий Алексеевич, после торжественного поднятия тарифов в городе, торжественное открытие елки выглядит нелепым пшиком. 


8 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх