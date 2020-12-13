Через карантин урочистого відкриття центральної ялинки у Кременчуці не буде

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 968 Коментарів: 1

Новорічна красуня на площі Перемоги засяє вогнями 19 грудня, у День святого Миколая

Через карантинні обмеження, які ввів уряд, урочистого відкриття центральної ялинки, а також різдвяних вертепів та святкових масових заходів у Кременчуці не буде. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.





За традицією, ялинка на площі Перемоги засяє на День святого Миколая – 19 грудня. Тож у кременчужан буде можливість помилуватися нею та сфотографуватися біля казкових локацій.





Також варто додати, що розважальні атракціони біля ялинки через карантин не працюватимуть. Розважатимуть містян та гостей міста за допомогою трансляції на екрані, що встановили на площі.



