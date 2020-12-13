На Полтавщині за добу від COVID-19 одужав 571 пацієнт, а захворів - 441

Померло 17 пацієнтів з коронавірусом, три з них у Кременчуці і один - у Горішніх Плавнях
На Полтавщині за минулу добу зареєстрували 441 новий випадок коронавірусу.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 30 466 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 20 678 (+571) жителів області, продовжують лікування 9 150 людей, зокрема 190 дітей.
Всього зареєстровано 638 летальних випадків, нових – 17 (Полтава – 8; Кременчук – 3; Горішні Плавні; Миргород; Гребінківський, Лохвицький, Машівський, Полтавський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 12 592 (242 нові випадки),
- Кременчук – 4 051 (56 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 321 (18 нових випадків),
- Миргород – 1 277 (10 нових випадків),
- Полтавський район – 1 210 (30 нових випадків),
- Лохвицький район – 784,
- Лубни – 771,
- Зіньківський район – 705 (1 новий випадок),
- Пирятинський район – 588 (3 нові випадки),
- Котелевський район – 568 (уточнено),
- Новосанжарський район – 519 (1 новий випадок),
- Кременчуцький район – 504 (2 нові випадки),
- Глобинський район – 500 (13 нових випадків),
- Карлівський район – 436 (12 нових випадків),
- Диканський район – 431 (8 нових випадків),
- Миргородський район – 420 (5 нових випадків),
- Хорольський район – 361,
- Шишацький район – 356 (3 нові випадки),
- Кобеляцький район – 352 (3 нові випадки),
- Гадяч – 301 (10 нових випадків),
- Решетилівський район – 301,
- Великобагачанський район –291,
- Семенівський район – 275,
- Чутівський район – 245 (5 нових випадків),
- Лубенський район – 223 (1 новий випадок),
- Гадяцький район – 209 (1 новий випадок),
- Машівський район – 205 (16 нових випадків),
- Козельщинський район – 203,
- Чорнухинський район – 178,
- Гребінківський район – 157 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 132 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 34,
- Гадяч – 63,
- Гадяцький – 39,
- Глобинський – 89,
- Гребінківський – 48,
- Диканський – 50,
- Зіньківський – 135,
- Карлівський – 21,
- Кобеляцький – 97,
- Козельщинський – 67,
- Горішні Плавні – 372,
- Котелевський – 65,
- Кременчук – 1 554,
- Кременчуцький – 254,
- Лохвицький – 167,
- Лубни – 267,
- Лубенський – 78,
- Машівський – 25,
- Миргород – 399,
- Миргородський – 190,
- Новосанжарський – 167,
- Оржицький – 48,
- Пирятинський – 283,
- Полтава – 3 786,
- Полтавський – 503,
- Решетилівський – 45,
- Семенівський – 73,
- Хорольський – 68,
- Чорнухинський – 86,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 65.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!