На Полтавщині за добу від COVID-19 одужав 571 пацієнт, а захворів - 441

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Померло 17 пацієнтів з коронавірусом, три з них у Кременчуці і один - у Горішніх Плавнях