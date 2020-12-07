З 8 по 24 січня в Україні посилюють карантин: які обмеження введуть

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль називає нововведення «зимовими канікулами заради безпеки»
З 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. Про це сповістив 9 грудня на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
- В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх «зимові канікули заради безпеки», - сказав прем’єр-міністр.
Україну чекають такі обмеження:
- заборона роботи кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос), кінотеатрів, театрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, торговельно-розважальних центрів (дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
- заборонена торгівля непродовольчими товарами;
- заборона будь-яких розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;
- на канікули відправлять всі заклади освіти, крім дитячих садочків;
- разом з тим, зі встановленими помаранчевими обмеженнями, продовжить працювати транспорт, аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину;
- працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі, поштові оператори.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: news.liga.net