З 8 по 24 січня в Україні посилюють карантин: які обмеження введуть

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 733 Коментарів: 1

З 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. Про це сповістив 9 грудня на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.





- В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх «зимові канікули заради безпеки», - сказав прем’єр-міністр.





Україну чекають такі обмеження: