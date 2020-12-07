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Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

З 8 по 24 січня в Україні посилюють карантин: які обмеження введуть

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 733 Коментарів: 1

 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль називає нововведення «зимовими канікулами заради безпеки»

З 8 по 24 січня в Україні посилять карантин. Про це сповістив 9 грудня на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.


- В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх «зимові канікули заради безпеки», - сказав прем’єр-міністр.


Україну чекають такі обмеження:

  • заборона роботи кафе, ресторанів, барів (крім доставки та замовлень на винос), кінотеатрів, театрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів, торговельно-розважальних центрів (дозволятиметься торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією);
  • заборонена торгівля непродовольчими товарами;
  • заборона будь-яких розважальних, спортивних чи культурних масових заходів;
  • на канікули відправлять всі заклади освіти, крім дитячих садочків;
  • разом з тим, зі встановленими помаранчевими обмеженнями, продовжить працювати транспорт, аби люди могли їздити на роботу на ті підприємства, що працюватимуть в період посиленого карантину;
  • працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі, поштові оператори. 
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.liga.net
Теги: коронавірус коронавирус карантин
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

395
Кавоман:
Сьогодні, 16:16

Якраз квартальні друзі рубанут бабла на новорічно-різдвяних гулянках - і можна на карантин...


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