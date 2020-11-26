Кто сидит, наказанный ковидом: как в других странах кременчужане переживают вторую волну «короны»

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 703

Штрафы за ношение масок на подбородках, карантин выходного дня, угроза полного локдауна – все это свалилось на кременчужан, как и на всех украинцев, в ноябре. Но мы с растущим ковидом в этой печали не одиноки. Часть стран также уже закрылась на локдаун или ввела ограничения в красных зонах. С чем сталкиваются кременчужане, живущие за границей, и как ужесточаются карантинные правила у них?





Германия: кафе закрыты, поём в маске





Марина уже давно живет в Германии. Говорит, что в ее городе, Бонне, с ноября карантинные правила начали опять ужесточать.





– Уже несколько недель у нас мини-локдаун: магазины и салоны красоты работают, но рестораны, кафе, музеи, бассейны, многие отели закрыты. Вы не сможете организовать банкет. Во всех общественных учреждениях обязательно ношение масок. В центре каждого микрорайона есть общественные зоны, где необходимо носить маски. Иначе могут оштрафовать на 250 евро. В Германии есть специальный отдел городской управы, который вместе с полицией занимается порядком и контролирует соблюдение правил. Люди придерживаются правил: когда идешь по пешеходной зоне, почти все в масках. Очень редко попадаются прохожие без масок. Но им люди могу сделать замечание. В транспорте маски с самого начала коронавируса обязательны.









Учреждения также обязаны следовать ряду правил. В помещении на 10 квадратных метров – только один человек. Например, у нас в синагогу пускают только 16 мужчин на первый этаж и 10 женщин на второй этаж. Даже во время пения и молитв нужно быть в маске: ее нельзя снять, чтобы петь.





Маленькие кафе запускают внутрь людей по очереди: например, купить кофе на вынос. Возле кафе есть метки, где стоять посетителям, ожидающим своей очереди. Везде при входе в магазин есть дезинфекторы. За нарушения карантинных правил организации могут получить очень высокие штрафы: до 25 тысяч евро.





Перед врачебными праксисами люди стоят на расстоянии двух метров друг от друга, потому что комната ожидания маленькая и в ней помещается всего три человека по нынешним нормам. За исключением срочных случаев, больных принимают по предварительной записи, на конкретное на время. В Дома престарелых и больницы весной вообще не пускали посетителей. С лета стали пускать, но только в "нековидные" отделения и по предварительной записи. На входе посетителям измеряют температуру и требуют заполнения специального формуляра. На визит отводят не более 50 минут, а в день у пациента может быть только одно посещение.





Даже в квартире не может собираться более 10 человек из двух семей или квартир. На похоронах тоже должно быть не более 10 человек. В некоторых землях – Германия состоит из шестнадцать земельных объединений – более строгие правила. Например, собираться в компании можно не больше пяти человек.









- Есть ли протесты против ограничений?





- Да, есть чудаки, который протестуют против ограничений. У нас в Бонне на прошлых выходных собралось 400 человек, борцов за свободу. Но их культурно разогнали: не дали проводить демонстрацию на центральной площади. А в других городах на такие мероприятия собирается и больше народа. Были протесты от людей творческих профессий, что их бизнес убивают новые правила.





– Есть ли поддержка бизнеса?





- Изначально государство выделило предпринимателям хорошие суммы. На них можно было прекрасно прожить 3-4 месяца. Например, предприниматель, у которого до 5 работников, получал 9 тысяч евро, если работников 10 – 15 тысяч. Но необходимо было соответствовать ряду критериев, чтобы иметь право на выплаты. Когда предпринимателей начали проверять, то многим пришлось вернуть выплаченные им ранее средства. Государству уже вернули 500 млн евро. Сейчас за бюджетные деньги поддерживает культуру и заведения питания – рестораны, кафе. Но проверяют, и правда ли предприниматели нуждаются в помощи.





Также действовала программа, когда государство вместо предприятия выплачивало работнику пособие (60%) с условием, что предприятие не увольняет человека и со временем возьмет его на работу обратно. Эту программу продлили на 2021-й год.







США: маски в школе необязательны





Экс-кременчужанка Ирина более десяти лет живет в США, в Джорджии. Говорит, что власти пока смотрят на все сквозь пальцы и особых ужесточений нет.





– Мой сын в школе сидел по соседству с мальчиком, у которого подтвердили Covid. Школа прислала извещение, что есть такой случай и мы позвоним вам по поводу карантина. Никто не позвонил. Я сама вышла на директора. Мне объяснили, что в школе нет политики отправлять детей в этом случае на карантин и прямого контакта с коронавирусным больным у моего сына не было. Но он сидел с ним рядом. Мой ребенок должен быть на карантине, но его не посадили. Какой еще может быть более прямой контакт – половая связь? То есть у руководства школы довольно расплывчатое представление, что и как делать. Предпочитают просто закрыть глаза. Более того, ношение масок в школе не обязательно. Правила как бы настоятельно рекомендуют их носить, но можно и не надевать. Но в основном школьники носят маски. Мой сын ходит в респираторе N95.





Власти нашего края смотрят на все сквозь пальцы, хотя Covid растет. Вижу, что школу не собираются закрывать. Изначально можно было выбрать онлайн обучение в школе или обычное. Мы по глупости записались на обычное. Когда я захотела перевести сына на онлайн-форму, сказали, что сейчас нельзя. Также изначально учеников разделили по алфавиту на две группы, и они ходили в школу в разные дни. Было удобно и не так много детей в школе, но затем эту систему упразднили.





- А есть ужесточение правил?





- Я не могу сказать, что у нас начались какие-то ужесточения. Скорее, все приняли тот факт, что существует ковид и нужно учиться с ним жить. Свои правила игры не только у каждого штата, но и у каждого каунти – это вроде наших районов. У нас обычная нормальная жизнь: на дорогах много машин, дети ходят в школу, люди на работу. Я не вижу никакого кризиса, но на развлекательные мероприятия, в кафе, в кинотеатры мы не ходим, хотя все кафе-рестораны работают. На улицах в центре можно встретить довольно много людей без масок. В помещении все в основном их надевают. Хэллоуин в этом году был не такой массовый, как обычно: намного меньше зажженных домов, куда могут бегать дети. Covid отразился на обществе. Стало меньше желающих участвовать в массовых мероприятиях. Даже семьями многие стараются не встречаться на праздники, потому что боятся инфекции. Люди понимают ситуацию и беспокоятся. Недавно была на поминках. Их проводили на улице. Все в масках, к нам приехала печка с пиццей.

Но в каждом каунти свои правила. Слышала, что есть такие каунти, где из колледжа сложно выехать домой. Потому что по приезду придется три недели сдавать тесты за свой счет. А это сумасшедшие деньги. Возможно, наш штат не достиг каких-то пороговых цифр. Но у нас специфика в том, что нет скопления людей. Джорджия большой и не густонаселенный штат.



Италия: все носят маски и соблюдают дистанцию



Кременчужанка Светлана, живущая на Юге Италии, давно перестала следить за коронавирусными новостями. Говорит, что в ноябре практически не почувствовала ужесточения правил:





– Я принципиально не смотрю ТВ и не читаю СМИ. Просто не хочу ни о чем больше думать. Я живу практически на два города: Неаполь и Помпеи. В ноябре вступили некоторые ограничения, но я не могу сказать, что у нас ввели какие-то новые строгие правила. Но мой регион не входит в красную зону. У нас все спокойно, нет никакого хаоса. На сегодня в Италии 5 красных зон. Мои друзья живут в Милане, который входит в красную зону, так как находится в Ломбардии. У них магазин мототехники. Он работает, но с определённым временными ограничениями. Красные зоны закрыты для свободного въезда. Перемещаться можно, но по необходимости, которая подтверждена документом. Например, вы едете навестить родственника, направляетесь на похороны, у вас рабочая командировка. Должен быть сертификат, в котором указано место пребывания в регионе. Полиция может позвонить и проверить, где вы.









– А как с масочным режимом?





– В Италии все правила соблюдаются очень строго. На улице не найдете ни одного человека без маски. Люди всегда придерживаются отведенной дистанции. Даже если они переболели коронавирусом, то понимают, что могут подхватить повторно и стать источником инфицирования людей с плохим иммунитетом. Даже мысли такой нет, натянуть маску на подбородок. Если я иду по городу и оказываюсь сама, на расстоянии более 2 метров от людей, я могу стянуть ее. Если в толпе – обязательно надеваю. В ресторанах, где на улице люди сидят за столиками, маску разрешено снять, чтобы можно было есть.





Все носят маски и соблюдают дистанцию. Это уважение к остальным. Даже маленькие детки ходят в масках. Это другой мир, другая дрессировка: правительство сказало, значит надо соблюдать. Да и кто хочет платить штраф в 340 евро? Никто. Когда я летела из Польши, возле меня сидел мужчина, который не хотел надевать маску, она была на подбородке. Стюардесса сделала ему замечание 3 раза. Он не отреагировал. После этого она сказала, – это было еще до взлета самолета – что сейчас вызовет полицию и они выведут его из салона. Он молча натянул маску.



Египет: пока полная свобода



Кременчужанка Лариса, живущая на курорте Красного моря, в Шарм-эль-Шейхе, говорит, что долгое время обходилась вообще без маски. Только в последнее время правила стали ужесточать:





- У нас в принципе полная свобода, – говорит кременчужанка Лариса, живущая на курорте Красного моря, в Шарме. - Когда я прилетаю на Украину, то каждый раз испытываю шок от этого скопления людей, масок, автобусов, кипиша. Шарм почти пустой город, все по отелям и даже на местных площадях и в кафе в принципе не так много народа. Наверное, поэтому все эти правила летом-осенью после снятия комендантского часа нас мало задевали. До недавнего времени я вообще не знала, что такое маска: просто носила с собой на всякий пожарный. Натягиваешь на фейс, когда входишь в крупный магазин, которых пару штук на весь город. Хотя в некоторые большие магазины пускали и без масок. В мелких магазинчиках и лавках маски вообще никто никогда не надевает. Со второй половины ноября правила ужесточили. Маршрутчики стали требовать маски, потому что за пассажира без маски оштрафуют маршрутчика. Доходило до того, что маршрутчик высаживал людей возле аптеки и вся маршрутка ждала, когда пассажиры купят маски. Но в целом, тут маршрутки не такие как у нас: меньше народа, больше кислорода, потому что это консервная банка открытого типа: мчится более 100 км/час с открытыми окнами. И маски все обычно в салоне надевают только перед полицейским постом.





На улицах масок не носят. Хотя слышала, что был какой-то непонятный полицейский рейд на торговой улице, кого-то оштрафовали. Но в тот же день на площади был большой праздник-фестиваль и безмасочная толпа, которую никто не трогал.





В целом, все страсти коронавируса как-то слабо ощущаются. На территории компаунда, где ты живешь – это закрытый комплекс по типу отеля – все без масок, работают кафе, бассейны. На пляже тоже никто не заставляет в маске загорать. Когда приезжаешь на Украину, то чувствуешь разницу. Сразу попадаешь в какой-то кипиш и армагеддон рядом.









- А что касается кафе, ресторанов, дискотек - они работают?





- Вся развлекаловка открылась. Закрыты только часть казино и ночных клубов, потому как клиентов нет. А там дискотеки работают, правда, вроде народа не так много и есть определённые ограничения по времени работы. Вот вчера звали на вечеринку, но было много работы, не пошла. А вот точно не работают кальянные: они или закрыты, или предлагают чаек-кофеек.

Недавно сидела в итальянском ресторанчике напротив моего дома. Нас обслуживал официант без маски. А туда регулярно съезжаются семьи итальянцев на ужин и тоже все без масок. Кстати, многие итальянцы сюда сбежали, побоявшись локдауна в Италии. Потому что на курорте даже в самые жесткие времена, когда все закрыто, все равно была свобода передвижения. Что у нас с заболеваемостью на коронавирус – я не знаю. Официально все чисто, туристы прилетают с тестами на коронавирус или делают тут по прилету. Каковы реальные цифры, без понятия.







