«Кременчук» перервав серію невдач обіграв «щук» у своєму лігві

Сьогодні, 29 листопада, у Кременчуці відбулася принципова битва за Дніпро між місцевим «Кременчуком» та херсонським «Дніпром». Підопічні Олександра Савицького перемогли суперника з рахунком - 4:1.
Шайби: 1:0 Савченко (Ворона, Денискін), 26:15; 2:0 Денискін (Коробов, менш.), 34:56; 2:1 Зайцев (Дорофєєв, Швецов), 36:29; 3:1 Коробов (Денискін, Дубінін), 42:42; 4:1 Денискін (Дубінін, Варава), 59:42
Кременчук: Гордюшин (Корнієнко); Бабрусев - Яковлєв, Хрішпенц - Алексюк, Грицьких - Александров, Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Волков (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін
Дніпро: Хомутов (Гурко); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Афанасьєв (А), Матусевич - Ратушний; Зайцев - Крисанов - Швецов, Вишняков - Гасніков - Воробйов, Каракулько - Брага - Панасенко, - Целогородцев
Очікувано перший період команди провели з нулями на табло, але з масою небезпечних гольових моментів. Що «Кременчук», що «Дніпро» гостро атакували ворота Гордюшина і Хомутова, але все ж в першій двадцятихвилинці переможцями в цій битві вийшли саме голкіпери, а на першу перерву команди пішли з сухою нічиєю.
Що в першому, що на старті другого періоду територіальною перевагою володіли всі ж кременчужани - команда Савицького намагалася грати першим номером, не дозволяючи супротивнику здійснювати свої атаки. Через 6 хвилин другої двадцятихвилинки це дало свої плоди для "містян" - після тривалої атаки "щук" Савченко і Ворона втекли в швидку контратаку і прошили Хомутова, відкривши рахунок в матчі.
Здавалося, що після цього "щуки" не на жарт оживилися і стали набагато активніше грати попереду. Допомогти їм відіграти пропущений гол могла і отримана більшість за 6 хвилин до кінця періоду, але херсонці знову пропустили контратаку і Денискін красивим фінтом обіграв Хомутова, подвоївши перевагу «Кременчука». Відіграватися "щуки" почали тільки під кінець другого періоду - Зайцев з передачі Дорофєєва розписався в воротах Гордюшина і скоротив відставання до мінімального.
Повернути перевагу у дві шайби "містяни" змогли вже на страті третього відрізка зустрічі - Денискін красиво віддав пас на Коробова і той відправив шайбу в ворота Хомутова. До кінця матчу "щуки" кинули всі сили в атаку, але так і не змогли ще раз прошити Гордюшина, а ось "містяни" на останній хвилині матчу прошили Хомутова ще раз і встановили остаточний рахунок 4:1 на табло.
Таким чином, кременчужани перервали двоматчеву серію поразок від лідерів чемпіонату, а "щуки" навпаки програли вперше за три тури.
Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:
- «Дніпро» - наш принциповий суперник, і я залишився задоволений хорошою грою, навіть не дивлячись на рахунок. Обидві команди старалися та билися до останнього, і моїм хлопцям честь і хвала за перемогу.
- Чому сьогодні грав у воротах Гордюшин, а ні як зазвичай Новицький?
- У Новицького травма.
- За рахунок чого виграли?
- Забили більше голів. Дві попередні гри мало закидали шайб і програвали. Але, сьогодні зіграли простіше, і ця простота, плюс велике бажання і самовіддача вилилися в перемогу.
Головний тренер херсонського «Дніпра» Дмитро Підгурський:
- Гравцям треба слухати, що говорить тренер, а не займатися відсебеньками. Команда зіграла погано - ви бачите рахунок на табло.
- У «Дніпра» виходить громити міцні команди з нижньої частини турнірної таблиці, але чому ніяк не виграєте у кого-то з лідируючої трійки?
- Тренуватися треба.
- Чому сьогодні грали в три ланки?
- Тренерська задумка.
Турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбас
|12
|10
|0
|0
|0
|1
|1
|59
|20
|21
|2
|Кременчук
|12
|9
|0
|0
|0
|0
|3
|48
|27
|18
|3
|МХК Сокіл
|11
|6
|2
|0
|0
|0
|3
|36
|25
|16
|4
|Дніпро
|12
|5
|1
|0
|1
|0
|5
|53
|48
|13
|5
|Краматорськ
|10
|4
|1
|1
|0
|1
|3
|36
|33
|13
|6
|Маріуполь
|11
|2
|1
|0
|0
|0
|8
|23
|43
|6
|7
|Білий Барс
|11
|2
|0
|0
|0
|1
|8
|23
|54
|5
|8
|Крижані Вовки
|11
|1
|0
|0
|0
|2
|8
|24
|52
|4
1 грудня хокейний клуб з Кременчука вдома прийме «Маріуполь». Початок матчу о 18.00 на льодовій арені «Айсберг».