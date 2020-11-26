«Кременчук» перервав серію невдач обіграв «щук» у своєму лігві

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 457

Сьогодні, 29 листопада, у Кременчуці відбулася принципова битва за Дніпро між місцевим «Кременчуком» та херсонським «Дніпром». Підопічні Олександра Савицького перемогли суперника з рахунком - 4:1.





«Кременчук» - «Дніпро» 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Шайби: 1:0 Савченко (Ворона, Денискін), 26:15; 2:0 Денискін (Коробов, менш.), 34:56; 2:1 Зайцев (Дорофєєв, Швецов), 36:29; 3:1 Коробов (Денискін, Дубінін), 42:42; 4:1 Денискін (Дубінін, Варава), 59:42

Кременчук: Гордюшин (Корнієнко); Бабрусев - Яковлєв, Хрішпенц - Алексюк, Грицьких - Александров, Варава; Кисельов (К) - Серанов - Тютченко, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Волков (А) - Ворона, Коробов - Дубінін - Денискін

Дніпро: Хомутов (Гурко); Дорофєєв - Декало, Макаров (К) - Афанасьєв (А), Матусевич - Ратушний; Зайцев - Крисанов - Швецов, Вишняков - Гасніков - Воробйов, Каракулько - Брага - Панасенко, - Целогородцев









Очікувано перший період команди провели з нулями на табло, але з масою небезпечних гольових моментів. Що «Кременчук», що «Дніпро» гостро атакували ворота Гордюшина і Хомутова, але все ж в першій двадцятихвилинці переможцями в цій битві вийшли саме голкіпери, а на першу перерву команди пішли з сухою нічиєю.





Що в першому, що на старті другого періоду територіальною перевагою володіли всі ж кременчужани - команда Савицького намагалася грати першим номером, не дозволяючи супротивнику здійснювати свої атаки. Через 6 хвилин другої двадцятихвилинки це дало свої плоди для "містян" - після тривалої атаки "щук" Савченко і Ворона втекли в швидку контратаку і прошили Хомутова, відкривши рахунок в матчі.

Здавалося, що після цього "щуки" не на жарт оживилися і стали набагато активніше грати попереду. Допомогти їм відіграти пропущений гол могла і отримана більшість за 6 хвилин до кінця періоду, але херсонці знову пропустили контратаку і Денискін красивим фінтом обіграв Хомутова, подвоївши перевагу «Кременчука». Відіграватися "щуки" почали тільки під кінець другого періоду - Зайцев з передачі Дорофєєва розписався в воротах Гордюшина і скоротив відставання до мінімального.





Повернути перевагу у дві шайби "містяни" змогли вже на страті третього відрізка зустрічі - Денискін красиво віддав пас на Коробова і той відправив шайбу в ворота Хомутова. До кінця матчу "щуки" кинули всі сили в атаку, але так і не змогли ще раз прошити Гордюшина, а ось "містяни" на останній хвилині матчу прошили Хомутова ще раз і встановили остаточний рахунок 4:1 на табло.





Таким чином, кременчужани перервали двоматчеву серію поразок від лідерів чемпіонату, а "щуки" навпаки програли вперше за три тури.





Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- «Дніпро» - наш принциповий суперник, і я залишився задоволений хорошою грою, навіть не дивлячись на рахунок. Обидві команди старалися та билися до останнього, і моїм хлопцям честь і хвала за перемогу.

- Чому сьогодні грав у воротах Гордюшин, а ні як зазвичай Новицький?

- У Новицького травма.

- За рахунок чого виграли?

- Забили більше голів. Дві попередні гри мало закидали шайб і програвали. Але, сьогодні зіграли простіше, і ця простота, плюс велике бажання і самовіддача вилилися в перемогу.





Головний тренер херсонського «Дніпра» Дмитро Підгурський:

- Гравцям треба слухати, що говорить тренер, а не займатися відсебеньками. Команда зіграла погано - ви бачите рахунок на табло.

- У «Дніпра» виходить громити міцні команди з нижньої частини турнірної таблиці, але чому ніяк не виграєте у кого-то з лідируючої трійки?

- Тренуватися треба.

- Чому сьогодні грали в три ланки?

- Тренерська задумка.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 12 10 0 0 0 1 1 59 20 21 2 Кременчук 12 9 0 0 0 0 3 48 27 18 3 МХК Сокіл 11 6 2 0 0 0 3 36 25 16 4 Дніпро 12 5 1 0 1 0 5 53 48 13 5 Краматорськ 10 4 1 1 0 1 3 36 33 13 6 Маріуполь 11 2 1 0 0 0 8 23 43 6 7 Білий Барс 11 2 0 0 0 1 8 23 54 5 8 Крижані Вовки 11 1 0 0 0 2 8 24 52 4





1 грудня хокейний клуб з Кременчука вдома прийме «Маріуполь». Початок матчу о 18.00 на льодовій арені «Айсберг».