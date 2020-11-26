Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 26.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна677189
Кременчук2709
Хворі:
Україна348077
Кременчук1097
Одужало:
Україна317395
Кременчук1537
Померло:
Україна11717
Кременчук75
Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні черговий рекорд виявлених випадків COVID-19 за добу – 16 218

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 920 Коментарів: 5

 

На Полтавщині – 497

16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 069 осіб;
  • летальних випадків – 192;
  • одужало – 8 843 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 693 407 осіб;
  • одужало – 326 238 осіб;
  • летальних випадків – 11 909;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 65 539 випадків;
  • Вінницька область – 16 710 випадків;
  • Волинська область – 23 273 випадки;
  • Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
  • Донецька область – 21 786 випадків;
  • Житомирська область – 28 481 випадок;
  • Закарпатська область – 22 748 випадків;
  • Запорізька область – 28 229 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
  • Київська область – 35 235 випадків;
  • Кіровоградська область – 4 824 випадки;
  • Луганська область – 6 061 випадок;
  • Львівська область – 44 509 випадків;
  • Миколаївська область – 17 167 випадків;
  • Одеська область – 41 501 випадок;
  • Полтавська область – 20 701 випадок;
  • Рівненська область – 29 875 випадків;
  • Сумська область – 26 590 випадків;
  • Тернопільська область – 27 050 випадків;
  • Харківська область – 54 028 випадків;
  • Херсонська область – 9 633 випадки;
  • Хмельницька область – 28 350 випадків;
  • Черкаська область – 21 402 випадки;
  • Чернівецька область – 33 018 випадків;
  • Чернігівська область – 17 113 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 701 випадок захворювання на COVID-19.


Одужали 10 923 (+384) жителі області, продовжують лікування 9 341 людина, зокрема 169 дітей.


Всього зареєстровано 437 летальних випадків, нових – 12 (Полтава – 4; Горішні Плавні – 2; Миргород; Глобинський, Миргородський, Пирятинський, Полтавський, Шишацький райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 497.


Загальна кількість виявлених випадків:

  • Полтава – 9 293 (174 нові випадки),
  • Кременчук – 2 709 (66 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 839 (29 нових випадків),
  • Миргород – 798 (20 нових випадків),
  • Полтавський район – 768 (5 нових випадків),
  • Лубни – 498 (12 нових випадків),
  • Зіньківський район – 489 (3 нові випадки),
  • Лохвицький район – 483 (31 новий випадок),
  • Котелевський район – 440 (14 нових випадків),
  • Глобинський район – 342 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 333 (20 нових випадків),
  • Диканський район – 321 (6 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 293 (5 нових випадків),
  • Карлівський район – 246 (2 нові випадки),
  • Пирятинський район – 238 (29 нових випадків),
  • Шишацький район – 235 (7 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 232 (9 нових випадків),
  • Хорольський район – 228 (24 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 222 (5 нових випадків),
  • Решетилівський район – 212 (6 нових випадків),
  • Гадяч – 193 (6 нових випадків),
  • Миргородський район – 193 (6 нових випадків),
  • Чутівський район – 169,
  • Лубенський район – 148 (5 нових випадків),
  • Машівський район – 144 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 136 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 134 (7 нових випадків),
  • Козельщинський район – 123 (2 нові випадки),
  • Гребінківський район – 107,
  • Оржицький район – 68,
  • Чорнухинський район – 67 (1 новий випадок).

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 89,
  • Гадяч – 82,
  • Гадяцький – 51,
  • Глобинський – 88,
  • Гребінківський – 30,
  • Диканський – 49,
  • Зіньківський – 113,
  • Карлівський – 115,
  • Кобеляцький – 72,
  • Козельщинський – 50,
  • Горішні Плавні – 377,
  • Котелевський – 114,
  • Кременчук – 1 184,
  • Кременчуцький – 173,
  • Лохвицький – 112,
  • Лубни – 188,
  • Лубенський – 66,
  • Машівський – 37,
  • Миргород – 381,
  • Миргородський – 83,
  • Новосанжарський – 135,
  • Оржицький – 21,
  • Пирятинський – 180,
  • Полтава – 4 947,
  • Полтавський – 352,
  • Решетилівський – 48,
  • Семенівський – 45,
  • Хорольський – 49,
  • Чорнухинський – 15,
  • Чутівський – 35,
  • Шишацький – 60.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

601
evil:
Сьогодні, 11:11

Кретин выходного дня - бессмысленная затея от квартальных дуралеев. Это уже факт. Нужно было вводить полный локдаун. Просто рояльный виртуоз квартального шапито все никак не наиграется со своим шутовским рейтингом. Ну и на великому крадівництві просрали все деньги. Казна не просто пустая. Казна в минусе. Огромном минусе. Ну как, 73%? Смешно? Ржите! Скоро еще "подарки" в платежках подойдут...Всех "ржунов" с подозрениями на тесты ПЛР направляют? Или рассказывают байки, что если пропало обоняние и вкус - это еще не значит что covid, и тесты не нужны?


12 2
841
почемучка:
Сьогодні, 12:33

Цитата: evil
Нужно было вводить полный локдаун.
а ще треба було лизнуть зад проффесору, тоді МОЖЛИВО не було тої занози під назвою ОРДЛО і окупацією Криму. Розумні всі, причом закономірність - чим менше клепки, тим більше критикують.

Тут вихідні вдома посидіть не можуть, а що ж буде при повному локдауні?

Чи думаєш при шоколаднодуповому баригі було б по іншому?? Рішення приймає уряд


2 4
601
evil:
Сьогодні, 13:18

Цитата: почемучка
а ще треба було лизнуть зад проффесору

Я не буду вас стримувати. Це ваше особисте бажання. Робіть, шо хочете. 

Цитата: почемучка
чим менше клепки, тим більше критикують

Подивіться дебати "на стадіоні". Вся "промова" блазня -  нестримний пронос із критики. То з вашого твердження, у вашого рояльного віртуоза квартального шапіто під кіпою зовсім пусто. Вакуум. 

Цитата: почемучка
Тут вихідні вдома посидіть не можуть, а що ж буде при повному локдауні?

Я не знаю, шо буде. Я знаю, як має бути. Держава має соціально забеспечити громадян на період локдауну. Бо у ваших зе-дупоголових на "громадян" Суркісів та Каломойських гроші є, а їнші -то не громадяни? Гроші де? Які було закладено з початку року у карантинний фонд?

 

 


5 0
601
evil:
Сьогодні, 13:49

Цитата: почемучка
Чи думаєш при шоколаднодуповому баригі було б по іншому??

Скількі апаратів ШВЛ, захистних медичних костюмів, масок, тестів було придбано кіпрським офшором Green Family для громадян України? Яку допомогу медичним установам надав Вечірній квартал? Вся "боротьба" зеленського та його квартального кодла з ковідом - то лише гучне бздюхання у повітря...

Шо робив Фонд шоколадного бариги цілий рік висвітлювалося у ЗМІ. Знайти прелік не проблема.

Цитата: почемучка
Рішення приймає уряд

То не уряд. То лялькі кваратального ляльковода. Такої реальної повноти влади не було ні в кого. 

Воно, бовдур, навіть "звільняло" Гончарука, навіть не усвідомлюючи, шо це за межами його повноважень. 


3 0
841
почемучка:
Сьогодні, 14:22

Цитата: evil
Скількі апаратів ШВЛ, захистних медичних костюмів, масок, тестів було придбано кіпрським офшором Green Family для громадян України?

дай вгадаю - до Зе про кіпрські офшори ніхто не чув?, їх не було як явище?, ними ніхто не користувався, в т.ч. шоколадноликий?

Ваша критика - явний перекос в сторону вихваляння всіх (в сновному попередника) з упором на генеталії Зе. Фраза "шоколадного бариги" замість "шоколаднодупового бариги" тому доказ - боїтесь так сказати.

Цитата: evil
Я не знаю, шо буде. Я знаю, як має бути.
всі так думають сидячи на дивані, або з стаканом. Потужні економіки прогинаються під ковідом, ібо роздати гроші не проблема, а що робити далі? Якщо ти пенсіонер, то тобі до лампочки де будуть брати гроші на твою пенесію, а якщо ти самозайнятий, то сидіти вдома без роботи - це найгірше, а якщо, не дай бог хворий, то хоч кидайся з мосту. 

Так, тим же німцям йде компенсація, так і вони і податки платять шо вам і не снилось. І здавалось би заробляють вони, на вашу думку, багато, але все одно просять компенсацію


2 2

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх