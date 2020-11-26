В Україні черговий рекорд виявлених випадків COVID-19 за добу – 16 218

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16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних випадків – 192;

одужало – 8 843 особи;

здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 693 407 осіб;

одужало – 326 238 осіб;

летальних випадків – 11 909;

проведено ПЛР-тестувань – 4 419 791.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 65 539 випадків;

Вінницька область – 16 710 випадків;

Волинська область – 23 273 випадки;

Дніпропетровська область – 34 888 випадків;

Донецька область – 21 786 випадків;

Житомирська область – 28 481 випадок;

Закарпатська область – 22 748 випадків;

Запорізька область – 28 229 випадків;

Івано-Франківська область – 34 696 випадків;

Київська область – 35 235 випадків;

Кіровоградська область – 4 824 випадки;

Луганська область – 6 061 випадок;

Львівська область – 44 509 випадків;

Миколаївська область – 17 167 випадків;

Одеська область – 41 501 випадок;

Полтавська область – 20 701 випадок;

Рівненська область – 29 875 випадків;

Сумська область – 26 590 випадків;

Тернопільська область – 27 050 випадків;

Харківська область – 54 028 випадків;

Херсонська область – 9 633 випадки;

Хмельницька область – 28 350 випадків;

Черкаська область – 21 402 випадки;

Чернівецька область – 33 018 випадків;

Чернігівська область – 17 113 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 20 701 випадок захворювання на COVID-19.



Одужали 10 923 (+384) жителі області, продовжують лікування 9 341 людина, зокрема 169 дітей.



Всього зареєстровано 437 летальних випадків, нових – 12 (Полтава – 4; Горішні Плавні – 2; Миргород; Глобинський, Миргородський, Пирятинський, Полтавський, Шишацький райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 497.



Загальна кількість виявлених випадків:

Полтава – 9 293 (174 нові випадки),

Кременчук – 2 709 (66 нових випадків),

Горішні Плавні – 839 (29 нових випадків),

Миргород – 798 (20 нових випадків),

Полтавський район – 768 (5 нових випадків),

Лубни – 498 (12 нових випадків),

Зіньківський район – 489 (3 нові випадки),

Лохвицький район – 483 (31 новий випадок),

Котелевський район – 440 (14 нових випадків),

Глобинський район – 342 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 333 (20 нових випадків),

Диканський район – 321 (6 нових випадків),

Кременчуцький район – 293 (5 нових випадків),

Карлівський район – 246 (2 нові випадки),

Пирятинський район – 238 (29 нових випадків),

Шишацький район – 235 (7 нових випадків),

Великобагачанський район – 232 (9 нових випадків),

Хорольський район – 228 (24 нові випадки),

Кобеляцький район – 222 (5 нових випадків),

Решетилівський район – 212 (6 нових випадків),

Гадяч – 193 (6 нових випадків),

Миргородський район – 193 (6 нових випадків),

Чутівський район – 169,

Лубенський район – 148 (5 нових випадків),

Машівський район – 144 (1 новий випадок),

Семенівський район – 136 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 134 (7 нових випадків),

Козельщинський район – 123 (2 нові випадки),

Гребінківський район – 107,

Оржицький район – 68,

Чорнухинський район – 67 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 89,

Гадяч – 82,

Гадяцький – 51,

Глобинський – 88,

Гребінківський – 30,

Диканський – 49,

Зіньківський – 113,

Карлівський – 115,

Кобеляцький – 72,

Козельщинський – 50,

Горішні Плавні – 377,

Котелевський – 114,

Кременчук – 1 184,

Кременчуцький – 173,

Лохвицький – 112,

Лубни – 188,

Лубенський – 66,

Машівський – 37,

Миргород – 381,

Миргородський – 83,

Новосанжарський – 135,

Оржицький – 21,

Пирятинський – 180,

Полтава – 4 947,

Полтавський – 352,

Решетилівський – 48,

Семенівський – 45,

Хорольський – 49,

Чорнухинський – 15,

Чутівський – 35,

Шишацький – 60.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!