Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 16.11.2020 11:30
Підтверджені:
Україна545689
Кременчук2179
Хворі:
Україна291795
Кременчук1187
Одужало:
Україна244197
Кременчук934
Померло:
Україна9697
Кременчук58
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Коронавірус не зупиняється на досягнутому: +12 496 випадків за добу

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 720 Коментарів: 5

 

На Полтавщині за добу нових випадків – 534

12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 668 осіб;
  • летальних випадків – 256;
  • одужало – 8 096 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 570 153 особи;
  • одужало – 259 079 осіб;
  • летальних випадків – 10 112;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.


 

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 53 855 випадків;
  • Вінницька область – 14 306 випадків;
  • Волинська область – 19 648 випадків;
  • Дніпропетровська область – 23 900 випадків;
  • Донецька область – 18 257 випадків;
  • Житомирська область – 23 988 випадків;
  • Закарпатська область – 20 146 випадків;
  • Запорізька область – 20 733 випадки;
  • Івано-Франківська область – 29 542 випадки;
  • Київська область – 26 561 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 818 випадків;
  • Луганська область – 5 286 випадків;
  • Львівська область – 38 577 випадків;
  • Миколаївська область – 13 394 випадки;
  • Одеська область – 34 806 випадків;
  • Полтавська область – 16 418 випадків;
  • Рівненська область – 25 904 випадки;
  • Сумська область – 19 514 випадків;
  • Тернопільська область – 24 242 випадки;
  • Харківська область – 49 067 випадків;
  • Херсонська область – 7 624 випадки;
  • Хмельницька область – 23 952 випадки;
  • Черкаська область – 15 033 випадки;
  • Чернівецька область – 29 126 випадків;
  • Чернігівська область – 12 456 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 16 418 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 7575 (+735 за добу) жителів області, продовжують лікування 8502 людини, зокрема 162 дитини.


Всього зареєстровано 341 летальний випадок, нових – 22 (Кременчук – 10; Полтава – 4; Кременчуцький район – 2; Лубенський район – 2; Лубни – 1; Полтавський район – 1; Чорнухинський район – 1; Шишацький район – 1).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 534.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 7684 (292 нові випадки),
  • Кременчук – 2171 (25 нових випадків),
  • Полтавський район – 697 (24 нові випадки),
  • Миргород – 595 (62 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 542 (4 нові випадки),
  • Зіньківський район – 391 (1 новий випадок),
  • Лубни – 382 (9 нових випадків),
  • Лохвицький район – 378 (8 нових випадків),
  • Котелевський район – 343 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 244 (22 нові випадки),
  • Диканський район – 240 (3 нові випадки),
  • Новосанжарський район – 228 (1 новий випадок),
  • Кременчуцький район – 221 (2 нові випадки),
  • Карлівський район – 203 (35 нових випадків),
  • Шишацький район – 181 (9 нових випадків),
  • Решетилівський район – 180 (1 новий випадок),
  • Хорольський район – 175 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 171,
  • Кобеляцький район – 167 (2 нові випадки),
  • Пирятинський район – 146 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 144 (7 нових випадків),
  • Миргородський район – 131 (8 нових випадків),
  • Гадяч – 122 (3 нові випадки),
  • Лубенський район – 120 (5 нових випадків),
  • Машівський район – 111 (1 новий випадок),
  • Гадяцький район – 93 (4 нові випадки),
  • Козельщинський район – 89,
  • Гребінківський район – 87 (1 новий випадок),
  • Семенівський район – 84 (1 новий випадок),
  • Чорнухинський район – 50 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 48.
Чому різниться коронавірусна статистика за добу від мерії Кременчука та Полтавської ОДА



Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 121,
  • Гадяч – 37,
  • Гадяцький – 42,
  • Глобинський – 95,
  • Гребінківський – 14,
  • Диканський – 49,
  • Зіньківський – 137,
  • Карлівський – 110,
  • Кобеляцький – 70,
  • Козельщинський – 40,
  • Горішні Плавні – 248,
  • Котелевський – 107,
  • Кременчук – 1197,
  • Кременчуцький – 141,
  • Лохвицький – 66,
  • Лубни – 143,
  • Лубенський – 48,
  • Машівський – 43,
  • Миргород – 293,
  • Миргородський – 48,
  • Новосанжарський – 120,
  • Оржицький – 5,
  • Пирятинський – 94,
  • Полтава – 4628,
  • Полтавський – 384,
  • Решетилівський – 53,
  • Семенівський – 26,
  • Хорольський – 16,
  • Чорнухинський – 10,
  • Чутівський – 68,
  • Шишацький – 49.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!
2
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

2 340
zzzzzz:
Сьогодні, 10:05

умножаем на 4, получаем примерную картину


8 3
116
Fedyaev_D:
Сьогодні, 10:29

4 это из справочника Стэли?


3 3
124
ТимТимыч:
Сьогодні, 10:36

зато в Летном колледже со следующего понедельника детей сгоняют на очную учебу.
Это чтобы уровень заболеваемости еще повысить.

ТЪ, узнайте у руководства, а то оно морозится, когда у них спрашивают по этому поводу. Вот и будет новая тема для статьи.


1 2
55
ww:
Сьогодні, 11:52

В педколледже студентов с понедельника тоже на учёбу всех.

Хотя все студенты Украины на дистанционном.

 

 

А почему вчера вечером была сказано, что у нас 4 умерших, а в этой статье, что 10?

 

[Чому різниться коронавірусна статистика за добу від мерії Кременчука та Полтавської ОДА]


1 0
2 340
zzzzzz:
Сьогодні, 15:09

Цитата: Fedyaev_D
из справочника Стэли?
из личных наблюдений после болезниsmile  попробуй переболеть- посетить все эти места в поликлинниках, приемы и т.д. и увидишь сколько симптомных ковидом лечатся от чего угодно, только не от вируса, ходят на приемы, в аптеки, больницы, и никто им не говорит сидеть на самоизоляции, потому что никто им не делает тесты ....я это видел и знаю- хочешь испытай на себе.

 

Врач-иммунолог Андрей Волянский -Надо подходить спокойно к любым цифрам, на сегодняшний день я предполагаю, что в Украине уже переболело более 10% населения, возможно, до 15%. Хотя по официальным данным мы видим, что где-то 1,5%", - сказал врач.

2 1

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