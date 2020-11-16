Коронавірус не зупиняється на досягнутому: +12 496 випадків за добу

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На Полтавщині за добу нових випадків – 534

12 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 535 дітей та 529 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 668 осіб;

летальних випадків – 256;

одужало – 8 096 осіб;

здійснено тестувань за добу – 73 064 (зокрема методом ПЛР – 42 379, методом ІФА – 30 685).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 570 153 особи;

одужало – 259 079 осіб;

летальних випадків – 10 112;

проведено ПЛР-тестувань – 4 022 283.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 213), Дніпропетровській (1 023), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 53 855 випадків;

Вінницька область – 14 306 випадків;

Волинська область – 19 648 випадків;

Дніпропетровська область – 23 900 випадків;

Донецька область – 18 257 випадків;

Житомирська область – 23 988 випадків;

Закарпатська область – 20 146 випадків;

Запорізька область – 20 733 випадки;

Івано-Франківська область – 29 542 випадки;

Київська область – 26 561 випадок;

Кіровоградська область – 3 818 випадків;

Луганська область – 5 286 випадків;

Львівська область – 38 577 випадків;

Миколаївська область – 13 394 випадки;

Одеська область – 34 806 випадків;

Полтавська область – 16 418 випадків;

Рівненська область – 25 904 випадки;

Сумська область – 19 514 випадків;

Тернопільська область – 24 242 випадки;

Харківська область – 49 067 випадків;

Херсонська область – 7 624 випадки;

Хмельницька область – 23 952 випадки;

Черкаська область – 15 033 випадки;

Чернівецька область – 29 126 випадків;

Чернігівська область – 12 456 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 16 418 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 7575 (+735 за добу) жителів області, продовжують лікування 8502 людини, зокрема 162 дитини.





Всього зареєстровано 341 летальний випадок, нових – 22 (Кременчук – 10; Полтава – 4; Кременчуцький район – 2; Лубенський район – 2; Лубни – 1; Полтавський район – 1; Чорнухинський район – 1; Шишацький район – 1).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 534.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 7684 (292 нові випадки),

Кременчук – 2171 (25 нових випадків),

Полтавський район – 697 (24 нові випадки),

Миргород – 595 (62 нові випадки),

Горішні Плавні – 542 (4 нові випадки),

Зіньківський район – 391 (1 новий випадок),

Лубни – 382 (9 нових випадків),

Лохвицький район – 378 (8 нових випадків),

Котелевський район – 343 (1 новий випадок),

Глобинський район – 244 (22 нові випадки),

Диканський район – 240 (3 нові випадки),

Новосанжарський район – 228 (1 новий випадок),

Кременчуцький район – 221 (2 нові випадки),

Карлівський район – 203 (35 нових випадків),

Шишацький район – 181 (9 нових випадків),

Решетилівський район – 180 (1 новий випадок),

Хорольський район – 175 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 171,

Кобеляцький район – 167 (2 нові випадки),

Пирятинський район – 146 (1 новий випадок),

Чутівський район – 144 (7 нових випадків),

Миргородський район – 131 (8 нових випадків),

Гадяч – 122 (3 нові випадки),

Лубенський район – 120 (5 нових випадків),

Машівський район – 111 (1 новий випадок),

Гадяцький район – 93 (4 нові випадки),

Козельщинський район – 89,

Гребінківський район – 87 (1 новий випадок),

Семенівський район – 84 (1 новий випадок),

Чорнухинський район – 50 (1 новий випадок),

Оржицький район – 48.







Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 121,

Гадяч – 37,

Гадяцький – 42,

Глобинський – 95,

Гребінківський – 14,

Диканський – 49,

Зіньківський – 137,

Карлівський – 110,

Кобеляцький – 70,

Козельщинський – 40,

Горішні Плавні – 248,

Котелевський – 107,

Кременчук – 1197,

Кременчуцький – 141,

Лохвицький – 66,

Лубни – 143,

Лубенський – 48,

Машівський – 43,

Миргород – 293,

Миргородський – 48,

Новосанжарський – 120,

Оржицький – 5,

Пирятинський – 94,

Полтава – 4628,

Полтавський – 384,

Решетилівський – 53,

Семенівський – 26,

Хорольський – 16,

Чорнухинський – 10,

Чутівський – 68,

Шишацький – 49.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!