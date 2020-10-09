В Кременчуге в аптеках уже есть вакцина от гриппа

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 909 Коментарів: 4

В Кременчуге уже есть в аптечной сети вакцина от гриппа. Эту информацию «Телеграфу» подтвердила городской эпидемиолог Лариса Коровина.





Читатели «Телеграфа» спрашивали, появилась ли в городе в свободной продаже уже вакцина от гриппа? Городской эпидемиолог Лариса Коровина на наш вопрос ответила:





– Да, вакцина появилась, мне уже отзвонилась аптека «Медуница», что они вакцину завезли. Чтобы иметь право реализовать вакцину, аптека должна иметь соответствующую лицензию, у них эта лицензия есть. Насколько я знаю, они завезли корейскую Джи Си Флю.





«ТелеграфЪ» спросил, завезли ли в кременчугские аптеки также французскую вакцину «Ваксигрипп»? Лариса Коровина ответила, что эта вакцина должна поступить в аптечную сеть в ближайшее время.



И корейская «Джи Си Флю», и французская «Ваксигрипп» уже не первый год используются в Украине. Корейская вакцина – трехкомпонентная, она защищает от трех штаммов гриппа, французская – четырехкомпонентная, защищает от четырех штаммов гриппа. Каждый год в страну поступают вакцины, защищающие именно от тех штаммов, которые ожидаются в данном эпидсезоне.



Вакцинация от гриппа не входит в государственный Календарь прививок и не является обязательной, соответственно, государство её не оплачивает. Покупать вакцину придется за свои деньги.



Где есть вакцина



Провизор аптеки «Медуница» подтвердила «Телеграфу», что аптека действительно имеет запас трехкомпонентной корейской вакцины «Джи Си Флю»/GC Flu.





Цена вакцины – 290 грн. Залог за сумку-холодильник – 100 гривен.



На момент подготовки материала также выложил информацию о наличии вакцины «Джи Си Флю» лечебно-диагностический центр «Виком». Отдельно там стоимость вакцины не указана. В ЛДЦ можно сразу и вакцинироваться.







Как вакцинироваться



Для покупки вакцины в аптеке и вакцинации необходимо:

посетить семейного врача или педиатра (если решили вакцинировать ребенка) и получить направление на вакцинацию. Предполагается, что врач осмотрит вас или малыша, чтобы удостовериться, что ваше состояние здоровья позволяет вакцинироваться;

с направлением на вакцинацию идете в аптеку и покупаете вакцину. Арендуете там сумку-холодильник, в которой переносите вакцину в ваш ЦПМСП;

с вакциной и направлением на вакцинацию идете в манипуляционный кабинет своего ЦПМСП (того, где сидит ваш семейный врач или педиатр). За вакцинацию деньги не платите, её должны сделать вашей вакциной бесплатно. Желательно так рассчитать время, чтобы и купить вакцину, и вакцинироваться в один день.





Внимание! Нельзя просто прийти в аптеку и купить вакцину без направления семейного врача или его рецепта, потому что могут быть противопоказания к данной вакцинации.



Медики утверждают, что одной вакцинации хватает для защиты на 6-12 месяцев.





Вакцинация от гриппа не является 100% защитой от болезни. Вакцинированный человек тоже может заболеть. Но вакцинация на 60% снижает риск развития тяжелых осложнений после гриппа, и на 80% снижает вероятность летального исхода.



Вакцинироваться от гриппа можно уже сейчас, в первой декаде октября. Кроме этого, вакцинироваться можно в течении всего эпидсезона, т. к. медики обычно говорят о двух пиках заболеваемости – в декабре и в феврале.



Вот перечень категорий пациентов, которым медики рекомендуют вакцинироваться, т.к. они находятся в группе риска: