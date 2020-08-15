16 серпня, близько 15.35, за переїздом у Щербаках під Кременчуком «Жигулі» злетіли з дороги і в'їхали у бетонний блок.
Як повідомляють очевидці, водій живий.
На місці немає ні лікарів, ні іншої автівки. Працює поліція.
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Близько 15.45 на місце прибула «швидка» і рятувальники. Водія «вирізають» з автівки.
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Як повідомили у пресслужбі поліції, водія госпіталізували. На місці працювали ДСНСники, слідчо-оперативна група району, група реагування поліції району та патрульні.
Перевіряють стан кермувальника - не виключено, що той керував авто в нетверезому стані.