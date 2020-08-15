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Під Кременчуком «копійка» злетіла з дороги - постраждав водій (доповнено)

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 1 973

 

На місці працює поліція
Фото: Леся Лазоренко, пресслужба поліції

16 серпня, близько 15.35, за переїздом у Щербаках під Кременчуком «Жигулі» злетіли з дороги і в'їхали у бетонний блок.


Як повідомляють очевидці, водій живий.


На місці немає ні лікарів, ні іншої автівки. Працює поліція.


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Близько 15.45 на місце прибула «швидка» і рятувальники. Водія «вирізають» з автівки.


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Як повідомили у пресслужбі поліції, водія госпіталізували. На місці працювали ДСНСники, слідчо-оперативна група району, група реагування поліції району та патрульні.


Перевіряють стан кермувальника - не виключено, що той керував авто в нетверезому стані.


 

 

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Автор: Руслана Горгола Фото: Леся Лазоренко, пресслужба поліції
Теги: ДТП
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