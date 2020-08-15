Юні футболісти змагаються в чемпіонаті «Чемпіонік»

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У Кременчуці проходить футбольний чемпіонат «Чемпіонік» серед різних вікових категорій.





У віковій категорії 2005-2006 грають 5 команд: Кремінь 2005, Кремінь 2006, Нафтохімік та Юніор (також команда Кременя).





Першу сходинку, після 5 турів, ділять між собою Кремінь 2005 та Нафтохімік.









У віковій категорії 2007-2008 грають 8 команд. Після 5 турів турнірну таблицю очолюють ДЮСШ-2 та Кремінь 2007.









У віковій категорії 2009-2010 грають 7 команд. Беззаперечним лідером у групі є команда МФК Кремінь 2009-1.



