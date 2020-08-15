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Кременчук, Спорт

Юні футболісти змагаються в чемпіонаті «Чемпіонік»

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 265

 

Тривають змагання серед різних вікових категорій

У Кременчуці проходить футбольний чемпіонат «Чемпіонік» серед різних вікових категорій. 


У віковій категорії 2005-2006 грають 5 команд: Кремінь 2005, Кремінь 2006, Нафтохімік та Юніор (також команда Кременя).


Першу сходинку, після 5 турів, ділять між собою Кремінь 2005 та Нафтохімік.



У віковій категорії 2007-2008 грають 8 команд. Після 5 турів турнірну таблицю очолюють ДЮСШ-2 та Кремінь 2007.



У віковій категорії 2009-2010 грають 7 команд. Беззаперечним лідером у групі є команда МФК Кремінь 2009-1.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
компанія «Інтера Люкс»
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