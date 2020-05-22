У Кременчуці на COVID-19 найбільше хворіють люди віком 30-49 років

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 1 391

У Кременчуці на коронавірусну хворобу найбільше хворіли люди віком 30-49 років, таких випадків нараховується 36 серед кременчужан. 22 травня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації навели статистику щодо того, як COVID-19 протікає у нашому місті.





Серед усіх інфікованих коронавірусом, на стаціонарі лікувалося 33 хворих (це третина від зареєстрованих випадків), а дві третини (що складає 71 людина) не потребували ушпиталення, а могли лікуватися вдома, бо у них прояви хвороби були не тяжкими для організму.





У Кременчуці частіше коронавірусною інфекцією заражалися жінки – 63,5% від загальної кількості.

У 50% хворих на коронавірус перебіг захворювання ускладнювався пневмонією, у 31% людей – ГРВІ, і лише у 18% хвороба протікала безсимптомно.





Станом на 22 травня з COVID-19 10 кременчужан лікують на стаціонарі (7 у лікарнях Кременчука, двох – у Києві, одного – у Полтаві), а чотирьох – амбулаторно.





В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» перебуває 18 пацієнтів: один з – ГРВІ, 17 – з пневмонією, одна пацієнтка у вкрай тяжкому стані.

У дитячій лікарні діток з пневмонією вже виписали, проте за добу надійшло двоє дітей з ГРВІ, їм виставлена підозра на коронавірус, а матеріали направили на дослідження у Полтаву.





За попередню добу:

до лікарів з симптомами ГРВІ звернулося 5 дорослих та 3 дітей;

виявили пневмонію на амбулаторному прийомі і відправили аналізи на ПЛР-дослідження у лабораторію;

зробили 8 швидкотестів, два із них виявилися позитивними, шість – негативними (всього з початку карантину використали 465 експрес-тестів);

на ПЛР-діагностику у Полтавську лабораторію направили 16 аналізів, у роботі залишилися 29 зразків.

З початку карантину на самоізоляції у нашому місті знаходилося 846 кременчужан. Станом на 22 травня їх залишилося 81 особа, троє – у водолікарні. За добу двоє прибуло на самоізоляцію, ці люди повернулися з Франції та Литви.