Коронавірус підтвердився у завідуючого відділенням ЦРЛ, який до 28 квітня ще працював у медзакладі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 925 Коментарів: 5

Серед вчорашніх пацієнтів, у яких підтвердився діагноз COVID-19, один – це завідуючий відділенням Центральної районної лікарні, і ця людина працювала до 28 квітня на своєму робочому місці. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





– Це відділення ми дуже просили, щоб воно не працювало, але в гонитві за коштами НСЗУ (Національної служби здоров'я України – ред.), я так розумію, лікарня вирішила приймати ургентних пацієнтів, а також планових пацієнтів. Я не знаю, що це таке, але у нас сьогодні друга буде вспишка по лікарні. Я не розумію, навіщо так ризикувати людьми, навіщо підставляти тих бідних пацієнтів, які йдуть у ту лікарню, за три копійки, які вони отримають з Києва?! Це вже переходить всі межі абсолютно! Ми ж просили, не треба працювати, давайте закриємо лікарню, давайте, поки всі пацієнти та працівники одужають, не будемо ризикувати, не будемо грати в цю російську рулетку, – з обуренням сказав мер.





Тому міський голова Кременчука запросив до свого кабінету керівника управління охорони здоров'я Максима Середу та очільника міського Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова у засобах індивідуального захисту, аби провести з ними нараду та виробити стратегію, як діяти у ситуації, що склалася. За необхідності запросять ще й начальника поліції, аби правоохоронні органи діяли «швидко і жорстко» та зайнялися даним питанням.





Нагадаємо, що в інтерв'ю журналісту «Телеграфа» директор та головний лікар ЦРЛ Марія Ігнатчук розповіла, що у її медичному закладі продовжили у штатному режимі працювати хірургічне та опікове відділення, а кардіологічний корпус знаходиться повністю на карантині. Проте дане рішення – не її власне, його ухвалила обласна комісія, у яку ввійшли фахівці з обласного департаменту, з обласного лабораторного центру та з кременчуцького центру.



