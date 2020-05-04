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Коронавірус підтвердився у завідуючого відділенням ЦРЛ, який до 28 квітня ще працював у медзакладі

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 925 Коментарів: 5

 

Мер Кременчука Малецький вважає, що у ЦРЛ може статися другий спалах коронавірусної хвороби, бо лікарню досі не закрили і деякі відділення продовжують працювати

Серед вчорашніх пацієнтів, у яких підтвердився діагноз COVID-19, один – це завідуючий відділенням Центральної районної лікарні, і ця людина працювала до 28 квітня на своєму робочому місці. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


– Це відділення ми дуже просили, щоб воно не працювало, але в гонитві за коштами НСЗУ (Національної служби здоров'я України – ред.), я так розумію, лікарня вирішила приймати ургентних пацієнтів, а також планових пацієнтів. Я не знаю, що це таке, але у нас сьогодні друга буде вспишка по лікарні. Я не розумію, навіщо так ризикувати людьми, навіщо підставляти тих бідних пацієнтів, які йдуть у ту лікарню, за три копійки, які вони отримають з Києва?! Це вже переходить всі межі абсолютно! Ми ж просили, не треба працювати, давайте закриємо лікарню, давайте, поки всі пацієнти та працівники одужають, не будемо ризикувати, не будемо грати в цю російську рулетку, – з обуренням сказав мер.


Тому міський голова Кременчука запросив до свого кабінету керівника управління охорони здоров'я Максима Середу та очільника міського Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова у засобах індивідуального захисту, аби провести з ними нараду та виробити стратегію, як діяти у ситуації, що склалася. За необхідності запросять ще й начальника поліції, аби правоохоронні органи діяли «швидко і жорстко» та зайнялися даним питанням.


Нагадаємо, що в інтерв'ю журналісту «Телеграфа» директор та головний лікар ЦРЛ Марія Ігнатчук розповіла, що у її медичному закладі продовжили у штатному режимі працювати хірургічне та опікове відділення, а кардіологічний корпус знаходиться повністю на карантині. Проте дане рішення – не її власне, його ухвалила обласна комісія, у яку ввійшли фахівці з обласного департаменту, з обласного лабораторного центру та з кременчуцького центру.


Директор ЦРЛ розповіла, чому в лікарні стався спалах коронавірусу і двоє пацієнтів померли
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: facebook.com
Теги: коронавірус коронавирус больница ЦРБ врач

Коментарі: 5

78
gansit:
Сьогодні, 11:06

То есть ковид протекает бессимптомно ? Это еще раз доказывает,что измерять температуру на входе в рынок и супер маркеты,это лишний раз подвергать покупателей риску заразить ковидом.


9 0
128
Trevak:
Сьогодні, 11:16

А мер никак не успокоится,так у муляет напакостить Игнатчук. Вот у него желание завладеть этими зданиями.

 


5 1
27
Александр Кириленко:
Сьогодні, 11:21

ужас какой, там должно быть всё стерильно , а врач больной ходил..


0 6
4 802
КАПУША:
Сьогодні, 11:23

Цитата: Trevak

А мер никак не успокоится,так у муляет напакостить Игнатчук. Вот у него желание завладеть этими зданиями.

 

де зв'язок? Через халатність лікарів йде спалах вірусу, але то винен мер, бо хоче захопити будівлю?


0 1
361
Маэстро:
Сьогодні, 11:36

Цитата: КАПУША
Через халатність лікарів йде спалах вірусу
А в чому саме проявляється халатність лікарів???


0 0

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