Коронавірус підтвердився у завідуючого відділенням ЦРЛ, який до 28 квітня ще працював у медзакладі

Мер Кременчука Малецький вважає, що у ЦРЛ може статися другий спалах коронавірусної хвороби, бо лікарню досі не закрили і деякі відділення продовжують працювати
Серед вчорашніх пацієнтів, у яких підтвердився діагноз COVID-19, один – це завідуючий відділенням Центральної районної лікарні, і ця людина працювала до 28 квітня на своєму робочому місці. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
Тому міський голова Кременчука запросив до свого кабінету керівника управління охорони здоров'я Максима Середу та очільника міського Центру лабораторних досліджень Андрія Полякова у засобах індивідуального захисту, аби провести з ними нараду та виробити стратегію, як діяти у ситуації, що склалася. За необхідності запросять ще й начальника поліції, аби правоохоронні органи діяли «швидко і жорстко» та зайнялися даним питанням.
Нагадаємо, що в інтерв'ю журналісту «Телеграфа» директор та головний лікар ЦРЛ Марія Ігнатчук розповіла, що у її медичному закладі продовжили у штатному режимі працювати хірургічне та опікове відділення, а кардіологічний корпус знаходиться повністю на карантині. Проте дане рішення – не її власне, його ухвалила обласна комісія, у яку ввійшли фахівці з обласного департаменту, з обласного лабораторного центру та з кременчуцького центру.