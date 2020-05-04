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На острові «Зеленому» згоріло кілька гектарів сухостою

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Вогонь знищив 5 гектарів сухої рослинності

Третього травня біля Кременчука, на острові «Зеленому», сталася пожежа. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, згоріло 5 гектарів сухостою.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: ДСНС
Теги: ДСНС Пожежа остров

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