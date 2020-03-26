168 кременчужан перебувають на самоізоляції, протягом доби 92 звернулися до лікарів з ГРВІ

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Усього 18 тестів на коронавірус зробили у Кременчуці, 5 з них — протягом останньої доби

На самоізоляції у Кременчуці перебуває 168 осіб, які прибули з-за кордону та стали на облік (для порівняння, вчора, 25 березня, зранку таких людей було 115). Про це стало відомо 26 березня на засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу у мерії.





- Але реальна цифра, от колеги сьогодні говорили про це, близько 1000, - сказав мер Віталій Малецький.





Протягом вечора 25 березня та ранку 26 березня є три екстрені повідомлення: пацієнтам з пневмонією зробили експрес-тестування на COVID-19, результат виявилися негативними. Зразки передали до державного лабораторного центру (референс-лабораторії) для встановлення остаточного діагнозу.





- Ці пацієнти зараз госпіталізовані, перебувають у боксах інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», - повідомила віцемер Ольга Усанова.



Також два експрес-тести планують зробити пасажирам рейсу Париж-Амстердам-Київ, що повернулися до нашого міста. Усього 18 тестів на коронавірус зробили у Кременчуці.









- Дуже прошу, кременчужани, будьте свідомими, повідомте, що ви були за кордоном, не бійтеся, в цьому немає абсолютно нічого страшного, ми будемо вам спільно допомагати, - звернувся міський голова Віталій Малецький до кременчужан.



Він розповів про випадок, що трапився вчора у місті, на який довелося швидко реагувати: жінку поважного віку ушпиталили з одностороннім запаленням легенів, але вона не повідомила про те, що її донька 10 днів тому повернулася з Польщі. І тільки коли у неї діагностували двостороннє запалення легенів, тоді вона зізналася. Їй в оперативному порядку зробити тест на коронавірус.





- У результаті цю жінку довелося перевести з першої лікарні, де вона лежала у пульмонології, в інфекційне відділення. Добре, що тест не підтвердився, маємо негативний результат, - підсумував мер.





За минулу добу до лікарів звернулися 68 дорослих та 24 дитини, їм поставили діагноз «ГРВІ», випадків грипу не зареєстрували.



Наразі в лікарнях перебуває 73 пацієнта з пневмонією, у двох з них — тяжкий перебіг хвороби.



Крім того, віцемер Ольга Усанова доповіла, що на сьогоднішній день у Кременчуці нараховується уже більше 500 вільних ліжок, які у разі необхідності можна перепрофілювати.