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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

168 кременчужан перебувають на самоізоляції, протягом доби 92 звернулися до лікарів з ГРВІ

Сегодня, 11:33 Просмотров: 2 259 Комментариев: 9

 

Усього 18 тестів на коронавірус зробили у Кременчуці, 5 з них — протягом останньої доби

На самоізоляції у Кременчуці перебуває 168 осіб, які прибули з-за кордону та стали на облік (для порівняння, вчора, 25 березня, зранку таких людей було 115). Про це стало відомо 26 березня на засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу у мерії.


- Але реальна цифра, от колеги сьогодні говорили про це, близько 1000, - сказав мер Віталій Малецький.


Протягом вечора 25 березня та ранку 26 березня є три екстрені повідомлення: пацієнтам з пневмонією зробили експрес-тестування на COVID-19, результат виявилися негативними. Зразки передали до державного лабораторного центру (референс-лабораторії) для встановлення остаточного діагнозу.


- Ці пацієнти зараз госпіталізовані, перебувають у боксах інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», - повідомила віцемер Ольга Усанова.


Також два експрес-тести планують зробити пасажирам рейсу Париж-Амстердам-Київ, що повернулися до нашого міста. Усього 18 тестів на коронавірус зробили у Кременчуці.


Кременчужан, які летіли літаком з хворими на коронавірус, самоізолювали


- Дуже прошу, кременчужани, будьте свідомими, повідомте, що ви були за кордоном, не бійтеся, в цьому немає абсолютно нічого страшного, ми будемо вам спільно допомагати, - звернувся міський голова Віталій Малецький до кременчужан.


Він розповів про випадок, що трапився вчора у місті, на який довелося швидко реагувати: жінку поважного віку ушпиталили з одностороннім запаленням легенів, але вона не повідомила про те, що її донька 10 днів тому повернулася з Польщі. І тільки коли у неї діагностували двостороннє запалення легенів, тоді вона зізналася. Їй в оперативному порядку зробити тест на коронавірус.


- У результаті цю жінку довелося перевести з першої лікарні, де вона лежала у пульмонології, в інфекційне відділення. Добре, що тест не підтвердився, маємо негативний результат, - підсумував мер.


Мер Кременчука Віталій Малецький закликає «здати сусіда»

За минулу добу до лікарів звернулися 68 дорослих та 24 дитини, їм поставили діагноз «ГРВІ», випадків грипу не зареєстрували.


Наразі в лікарнях перебуває 73 пацієнта з пневмонією, у двох з них — тяжкий перебіг хвороби.


Крім того, віцемер Ольга Усанова доповіла, що на сьогоднішній день у Кременчуці нараховується уже більше 500 вільних ліжок, які у разі необхідності можна перепрофілювати.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус карантин самоізоляція экспресс-тесты заболеваемость статистика

Комментарии: 9

40
gansit:
Сегодня, 11:45

Усього 18 тестів на коронавірус зробили у Кременчуці, 5 з них — протягом останньої доби

Видать Усановой дали "под хвост" или точку сбыта отобрали smile


+14
828
jondin:
Сегодня, 11:51

в ближайшие 2 недели количество заболевших будет расти в геометрической прогресии


+13
84
Athom_one:
Сегодня, 12:27

"Він розповів про випадок, що трапився вчора у місті, на який довелося швидко реагувати: жінку поважного віку ушпиталили з одностороннім запаленням легенів, але вона не повідомила про те, що її донька 10 днів тому повернулася з Польщі. І тільки коли у неї діагностували двостороннє запалення легенів, тоді вона зізналася." - ну не ***нутая?! Ей что ничего не будет теперь?!

 

При чем здесь люди, которые были вокруг нее?!

Медсестры, врачи, пациенты - все могли сами от нее заразиться и разнести еще сотням человек.

 

Я уверен, что в Кременчуге уже короновирус есть, тысячи людей вернулись с заграницы и привезли эту заразу сюда. У всех пневмония, но тесты не делаются. Почему?! Запрет на диагноз короновирус или что?


+21
139
Lisbon:
Сегодня, 12:51

Цитата: Athom_one

 

 

Я уверен, что в Кременчуге уже короновирус есть, тысячи людей вернулись с заграницы и привезли эту заразу сюда. У всех пневмония, но тесты не делаются. Почему?! Запрет на диагноз короновирус или что?

Вирус есть.

Тесты не делаются:

1 Дорого

2 Недостаточное количество тестов

3 Большинство людей переносит этот вирус как обычное ОРВИ

Не паникуйте. ) Вы ведь не собираетесь жить вечно?


+7
84
Athom_one:
Сегодня, 13:06

Цитата: Lisbon

Цитата: Athom_one

 

 

Я уверен, что в Кременчуге уже короновирус есть, тысячи людей вернулись с заграницы и привезли эту заразу сюда. У всех пневмония, но тесты не делаются. Почему?! Запрет на диагноз короновирус или что?

Вирус есть. Тесты не делаются: 1 Дорого 2 Недостаточное количество тестов 3 Большинство людей переносит этот вирус как обычное ОРВИ Не паникуйте. )
Вы ведь не собираетесь жить вечно?

Я - нет, а вот близкие хочу чтобы пожили еще


+4
139
Lisbon:
Сегодня, 13:10

Цитата: Athom_one

Цитата: Lisbon

Цитата: Athom_one

 

 

Я уверен, что в Кременчуге уже короновирус есть, тысячи людей вернулись с заграницы и привезли эту заразу сюда. У всех пневмония, но тесты не делаются. Почему?! Запрет на диагноз короновирус или что?

Вирус есть. Тесты не делаются: 1 Дорого 2 Недостаточное количество тестов 3 Большинство людей переносит этот вирус как обычное ОРВИ Не паникуйте. )
Вы ведь не собираетесь жить вечно?

Я - нет, а вот близкие хочу чтобы пожили еще

Аналогично, коллега.

Потому родственников старше 70 на строгий карантин, снабдить антисептиками продуктами и парацетамолом. И на крайний случай узнать а сколько в городе аппаратов Исскуственной вентиляции легких - где они находятся в каком состоянии и умеет ли персонал ими пользоваться.

Здоровья всем.


+4
22
ags:
Сегодня, 13:11

Что-то в последнее время слишком много людей с пневмонией и отрыцательными тестами на Коронавирус. Чёт подозрительно! А вообще, все мы переболеем, так же, как и грипом. Вопрос лишь в том, чтоб словить это чудо от одного носителя, а не половины города.


+4
496
vetalman:
Сегодня, 14:08

Пошла жара ..Ну и контрольный в голову ,сегодня еще 2 поезда из Польши прибыло ..Ну это что б уже наверняка ..И в Санжары уже никто никого БТРами под охраной на карантин не везет ..А смысл ..Ну думаю что руководство города недельки через две воспользуется територией Айсберга ,только назначение будет новое


0
3 113
Daniel Mroz:
Сегодня, 14:11

Цитата: jondin
в ближайшие 2 недели количество заболевших будет расти в геометрической прогресии

Не буде, Усанова і Ко просто тести не робитимуть. 


0
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