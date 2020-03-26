168 кременчужан перебувають на самоізоляції, протягом доби 92 звернулися до лікарів з ГРВІ

На самоізоляції у Кременчуці перебуває 168 осіб, які прибули з-за кордону та стали на облік (для порівняння, вчора, 25 березня, зранку таких людей було 115). Про це стало відомо 26 березня на засіданні штабу оперативного реагування щодо запобігання коронавірусу у мерії.
Протягом вечора 25 березня та ранку 26 березня є три екстрені повідомлення: пацієнтам з пневмонією зробили експрес-тестування на COVID-19, результат виявилися негативними. Зразки передали до державного лабораторного центру (референс-лабораторії) для встановлення остаточного діагнозу.
Також два експрес-тести планують зробити пасажирам рейсу Париж-Амстердам-Київ, що повернулися до нашого міста. Усього 18 тестів на коронавірус зробили у Кременчуці.
Він розповів про випадок, що трапився вчора у місті, на який довелося швидко реагувати: жінку поважного віку ушпиталили з одностороннім запаленням легенів, але вона не повідомила про те, що її донька 10 днів тому повернулася з Польщі. І тільки коли у неї діагностували двостороннє запалення легенів, тоді вона зізналася. Їй в оперативному порядку зробити тест на коронавірус.
За минулу добу до лікарів звернулися 68 дорослих та 24 дитини, їм поставили діагноз «ГРВІ», випадків грипу не зареєстрували.
Наразі в лікарнях перебуває 73 пацієнта з пневмонією, у двох з них — тяжкий перебіг хвороби.
Крім того, віцемер Ольга Усанова доповіла, що на сьогоднішній день у Кременчуці нараховується уже більше 500 вільних ліжок, які у разі необхідності можна перепрофілювати.