Коронавірусне: кому НЕ потрібні медичні маски, розповіла кременчуцький лікар-епідеміолог

Сегодня, 11:01 Просмотров: 3 401 Комментариев: 7

Маску треба одягати хворій, а не здоровій людині. Здорова людина надіває маску лише у випадку, якщо вона могла перебувати в контакті з хворим і перебуває на самоізоляції

У кременчуцьких аптеках вимітають маски. У зв’язку з епідемією коронавірусу в світі цей товар одразу став дефіцитом. Дехто з громадян починає носити маски в громадських місцях. Один із подавців поскаржився «Телеграфу», що керівництво змушує в обов’язковому порядку носити маску. Чи насправді це потрібно і кому? ТЪ запитав міського лікаря-епідеміолога Ларису Коровіну.





- Позиція лікарів щодо масок дуже чітка: маску надіває хвора людина: якщо є якісь катаральні явища, але треба кудись терміново вийти, така людина одягає маску. Хоча, за великим рахунком, люди з катаральними явищами мають сидіти вдома і консультуватися з сімейним лікарем телефоном. Що стосується людей, які перебувають на самоізоляції: є пам’ятка із самоізоляції, яку вручають всім, хто прибуває з-за кордону. Пам’ятка передбачає, що виключається контакт людини з іншими. Якщо ж такій людині треба кудись невідкладно сходити (у поліклініку, магазин – закінчилася їжа, і нікому принести), то така контактна здорова людина одягає маску. Це єдиний випадок, коли маску мусить одягати здорова людина. В усіх інших випадках маску одягає хвора людина. А здорова людина – якщо вона могла була в контакті з хворим, і перебуває на самоізоляції, - підкреслила Лариса Коровіна.





«Що робити, якщо Вам необхідно покинути житло?

Якщо у Вас виникла гостра необхідність покинути місце самоізоляції – одягайте маску та мінімізуйте контакти із людьми. Користуйтесь антисептиком для рук та дотримуйтесь гігієни кашлю» Якщо у Вас виникла гостра необхідність покинути місце самоізоляції – одягайте маску та мінімізуйте контакти із людьми. Користуйтесь антисептиком для рук та дотримуйтесь гігієни кашлю»

Із пам’ятки про самоізоляцію, розробленої МОЗ для людей, які контактували з особами, що захворіли на COVID-19 або повернулися з країн, де реєструються спалахи захворюваності.





- Але ж рішення протиепідемічної комісії передбачає те, що запас масок має бути для працівників супермаркетів, закладів харчування, громадського транспорту.





- Так, у рішенні це є. Поясню, для чого потрібні маски працівникам транспорту, громадського харчування та іншим. Наприклад, я касир супермаркету. Враховуючи, що там дуже великий потік населення, я відчула (на робочому місці) першіння в горлі або починається кашель, а до кінця робочого дня ще є час. І я не можу залишити робоче місце, тому що немає заміни. У цьому випадку я одягаю маску і кінець робочого дня проводжу за касовим апаратом у масці. Так само – для водіїв. Лише з цієї метою підприємства повинні мати запас масок, щоб одягти на працівника у випадку появи катаральних проявів.









Висновок: якщо у вас нема проявів захворювання, ви не їздили за кордон і не перебували в контакті з хворим, з підозрою на COVID-19, ходіть спокійно без маски і не лякайте ні себе, ні оточення.