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Коронавірусне: кому НЕ потрібні медичні маски, розповіла кременчуцький лікар-епідеміолог

Сегодня, 11:01 Просмотров: 3 401 Комментариев: 7

 

Маску треба одягати хворій, а не здоровій людині. Здорова людина надіває маску лише у випадку, якщо вона могла перебувати в контакті з хворим і перебуває на самоізоляції

У кременчуцьких аптеках вимітають маски. У зв’язку з епідемією коронавірусу в світі цей товар одразу став дефіцитом. Дехто з громадян починає носити маски в громадських місцях. Один із подавців поскаржився «Телеграфу», що керівництво змушує в обов’язковому порядку носити маску. Чи насправді це потрібно і кому? ТЪ запитав міського лікаря-епідеміолога Ларису Коровіну.


- Позиція лікарів щодо масок дуже чітка: маску надіває хвора людина: якщо є якісь катаральні явища, але треба кудись терміново вийти, така людина одягає маску. Хоча, за великим рахунком, люди з катаральними явищами мають сидіти вдома і консультуватися з сімейним лікарем телефоном. Що стосується людей, які перебувають на самоізоляції: є пам’ятка із самоізоляції, яку вручають всім, хто прибуває з-за кордону. Пам’ятка передбачає, що виключається контакт людини з іншими. Якщо ж такій людині треба кудись невідкладно сходити (у поліклініку, магазин – закінчилася їжа, і нікому принести), то така контактна здорова людина одягає маску. Це єдиний випадок, коли маску мусить одягати здорова людина. В усіх інших випадках маску одягає хвора людина. А здорова людина – якщо вона могла була в контакті з хворим, і перебуває на самоізоляції, - підкреслила Лариса Коровіна.


«Що робити, якщо Вам необхідно покинути житло?
Якщо у Вас виникла гостра необхідність покинути місце самоізоляції – одягайте маску та мінімізуйте контакти із людьми. Користуйтесь антисептиком для рук та дотримуйтесь гігієни кашлю»


Із пам’ятки про самоізоляцію, розробленої МОЗ для людей, які контактували з особами, що захворіли на COVID-19 або повернулися з країн, де реєструються спалахи захворюваності.


- Але ж рішення протиепідемічної комісії передбачає те, що запас масок має бути для працівників супермаркетів, закладів харчування, громадського транспорту.


- Так, у рішенні це є. Поясню, для чого потрібні маски працівникам транспорту, громадського харчування та іншим. Наприклад, я касир супермаркету. Враховуючи, що там дуже великий потік населення, я відчула (на робочому місці) першіння в горлі або починається кашель, а до кінця робочого дня ще є час. І я не можу залишити робоче місце, тому що немає заміни. У цьому випадку я одягаю маску і кінець робочого дня проводжу за касовим апаратом у масці. Так само – для водіїв. Лише з цієї метою підприємства повинні мати запас масок, щоб одягти на  працівника у випадку появи катаральних проявів.


«Коронавирус менее заразен, чем корь», – говорит кременчугский эпидемиолог


Висновок: якщо у вас нема проявів захворювання, ви не їздили за кордон і не перебували в контакті з хворим, з підозрою на COVID-19, ходіть спокійно без маски і не лякайте ні себе, ні оточення.

9
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: коронавірус коронавирус маски Лариса Коровина

Комментарии: 7

772
AMD:
Сегодня, 11:13

Вывод другой. На данный момент, смертность от COVID-19 в стране составляет 33%. Медицину развалили. Советы месных врачей - сомнительны. А подозреваемых спишут на грипп или что нить другое.


+17
685
antikola:
Сегодня, 13:54

Маску треба одягати хворій, а не здоровій людині
А якщо хвора не одягла маску, бо вона не знає, хвора чи ні! То ймовірно, маска на здоровій людині допоможе уникнути зараження в такому випадку,ні?


+1
4 239
Туся:
Сегодня, 14:35

 Як на мене, то треба і в масці бути, і руки мити, і антисептиком обробляти! І в ніс  , хоча б оксоліновою маззю помастити, бо береженого і бог береже!  Я І сама собі маски пошию, якщо в аптеці немає! Та й наші громадяни (переважна більшість), хоч і захворіють, то не поспішають бути відповідальними, та вдягти маску, а, краще не вештатися в людних містах. Їх прямо тягне проїхатися в трол, та побухикати на весь салон, чи пошморкати в магазині.


+6
55
cenzor:
Сегодня, 14:56

Антисептиков не купить


-2
137
Lisbon:
Сегодня, 15:17

Цитата: AMD

Вывод другой. На данный момент, смертность от COVID-19 в стране составляет 33%. Медицину развалили. Советы месных врачей - сомнительны. А подозреваемых спишут на грипп или что нить другое.

Вы точно это переживете. Берегите родных и близких которым больше 60 лет. Узнайте количество аппаратов искусственной вентиляции легких в городе. При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу. Не ждите 10 дней - не рассосется. Здоровья Вам. 33% смертность это или манипуляция или паника - как Вам больше нравится.


-1
227
Pereselenets:
Сегодня, 15:19

Паника наделала уже больше бед, чем вирус. Как оказалось, паникой охвачены президенты и правительства многих стран. Ну зачем "закрывать" границы, если работает общественный транспорт, если от карантина одна видимость? Китайский Ухань вымер на 2 месяца, не работал транспорт, вьъед/выезд закрыт, выход из дома по талонам. А у нас один инфицированный зайдет в троллейбус - все, 100 человек за поездку - уже носители, и несут вирус в семьи и на работу. Ид.иотизм, извините за французский


+1
685
antikola:
Сегодня, 15:33

Цитата: Pereselenets
Ну зачем "закрывать" границы, если работает общественный транспорт
какая связь границ с транспортом? 


+1
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