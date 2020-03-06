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В мэрии заявляют, что Зеленский поддерживает строительство нового моста в Кременчуге

Вчера, 13:04 Просмотров: 5 275 Комментариев: 10

 

Президент и городской голова Кременчуга поговорили о мосте

В мэрии Кременчуга заявляют о том, что «Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает строительство нового моста именно в Кременчуге». С такой формулировкой вышло сообщение пресс-службы мэрии 6 марта, в день визита президента в наш город.

 

Пресс-служба сообщает, что городской голова Виталий Малецкий обговорил с Владимиром Зеленским проблему мостового перехода через Днепр. Зеленский согласился, что «новый мост крайне необходим Кременчугу» и поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию «способствовать решению этого вопроса», начать подготовительную работу и обеспечить государственные гарантии финансирования строительства.


Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», Полтавская облгосадминистрация при губернаторе Валерии Головко начала переговоры с китайской корпорацией China road and bridge corporation (CRBC) о строительстве нового моста через Днепр между Чикаловкой и Редутами, ближе к Горишним Плавням. Новый губернатор Олег Синегубов заявлял, что работа с китайскими партнёрами продолжается.


Зеленский в Кременчуге:

3
Автор: solod
Теги: Владимир Зеленский Виталий Малецкий мост Горишние Плавни

Комментарии: 10

1 034
hunter:
Вчера, 13:13

laughingБудет с визитом в Горишних Плавнях ,будет поддерживать новый мост у них.


+21
30
cenzor:
Вчера, 13:23

Ну теперь все нормально, а я думал за мост не вспомнили, ан нет, очередное обещалово по КрАЗ у и мосту, очередного балабола


+18
194
Чopний Kiт:
Вчера, 13:30

Цитата: Пресс-служба мэрии
В мэрии Кременчуга заявляют о том, что «Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает строительство нового моста именно в Кременчуге»

 

А ВАЗ в курсе этого?


+7
110
kremalex62:
Вчера, 14:32

Самое интересное что этой информации нет нигде. Вчера ее опубликовал Бред тудей а сегодня напечатал Телеграф. Очередная попытка расшевелить жителей Кременчуга перед выборами. Вспомните-тема моста была в "программе" каждого кандидата в меры города.Более похоже на реальность высказывание Жеваго что моста не будет ни в Кременчуге ни рядом как минимум лет 20.Отака ..... малята...(не удивлюсь если этот коммент будет удален или забанен)

 

[Мы вместе с вами будем ждать развязки этой интереснейшей истории. Администрация]


+26
646
antikola:
Вчера, 14:39

пока имеем другие реалии 

У Кременчуці планують збільшити вартість послуги з вивезення твердих побутових відходів для населення.


+13
618
The best:
Вчера, 16:55

А какой из бывших Президентов не потдерживал строительство моста в Кременчуге?Может Горбачёв,хотя при нём начали его строить?


+7
110
kremalex62:
Вчера, 18:23

Цитата: The best

А какой из бывших Президентов не потдерживал строительство моста в Кременчуге?Может Горбачёв,хотя при нём начали его строить?

Когда это его начинали строить?При Иване Пономаренко насколько помнится была разработана тех документация со всеми обоснованиями.А после него дальше популистских разговоров дело не пошло.Скоро выборы-этот вопрос снова будет муссироваться с новой силой.Конкретно этим вопросом займутся только в случае полной непригодности или (не дай Бог) обрушения.Но не факт что и тогда что то то будет делаться.Последний масштабный ремонт с полной остановкой автомобильного движения был где то в  90 х годах.


+6
4 235
Туся:
Вчера, 22:45

 Не вірю! У нас не має грошей, китайцям не до нас, їм треба свою економіку спасати, так що одні балачки. а, от про підвищення цін на вивезення сміття та на електрику для споживачів- не пусті балачки , а дійсність. Доречі, нам обіцяли, що платіжки за лютий будуть на багато нижчими ніж за січень! На 100 грн! Скотиняки!!!


+6
30
cenzor:
Сегодня, 07:12

Цитата: Туся
100 грн! Скотиняки!!!
а были сомнения?зеленые притихли, пытаются осмыслить весь тот капец, который они натворили своим " хуже не будет"


0
47
andre2102:
Сегодня, 12:01

Живага все купил .мост это хорошая пиар компания уже как столетье будет


0
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