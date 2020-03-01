Юні плавці виступили на 1 етапі Ліги плавання України

Сегодня, 14:05 Просмотров: 376

Протягом чотирьох днів, з 27 лютого до 1 березня у Харкові пройшов І етап Ліги плавання України. Участь у змаганнях взяли участь понад 800 спортсменів.



Команда СК «Нафтохімік», яка тренується під керівництвом Юлії Нерівній та Марини Борисової взяла участь у змаганнях.





Абсолютною чемпіонкою 1-го етапу Ліги серед дівчат 2012 р.н. стала Олександра Гориславець. Вона завоювала І місце на дистанціях: 200 м в/с, 200 м н/сп, 200м брас, 200м к/пл, 100м в/с, 50м брас , 400м в/с, 50м в/с. Також Олександра посіла ІІ місце на дистанціях: 200 м батерфляєм, 50м н / сп, 50м і 100 м батерфляєм, та ІІІ місце: 100м н/сп.





Самуйлік Уляна зайняла І місце на дистанці: 50м, 100м і 200м батерфляєм, 100 м брас. ІІ місце: 50м брас, 200 м до/пл, 400м в/с та ІІІ місце: 200м в/с.



Відмінно виступили й інші спортсмени кременчуцької команди, які у підсумку посіли 9 командне місце серед 46 команд з усієї України.





Вітаємо: Лозицького Данила, Ковзіка Олексія, Малюкова Свята, Погрібного Данила, Шамрая Олександра, Лисенко Максима, Бончук Дарину, Колісниченко Микиту і Гаврилюк Дарину.