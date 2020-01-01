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У перший день нового року підрізали кременчужанина

Сегодня, 12:12 Просмотров: 5 887 Комментариев: 2

 

Конфлікт виник між чоловіками

Сьогодні, 1 січня, на вулиці Володимира Великого підрізали чоловіка. Як повідомила пресслужба поліції, між знайомими чоловіками виник конфлікт. У чоловіка колото-різана рана ноги. Конфлікт вони врегулювали самостійно. 


Потерпілий чоловік відмовився писати заяву у поліцію, також він відмовився від госпіталізації. 


Доповнено 


За інформацією пресслужби патрульної поліції, екіпаж патрульних поліцейських оглядаючи територію у режимі патрулювання по вулиці Володимира Великого на Молодіжному помітили двох чоловіків між якими відбувався конфлікт.


Під'їхавши ближче стало зрозуміло, що одному із громадян негайно необхідна домедична допомога - у нього кровотеча із нижньої кінцівки. Патрульними накладено жгут-турнікет та викликано швидку медичну допомогу. Під час з'ясування обставин встановлено, що між 26-річним мешканцем Кременчуцького району та 29-річним кременчужанином виникла сварка, під час якої і завдано тілесне ушкодження. Своєї вини кривдник не заперечував.


На місце події виїхали слідчі Кременчуцького відділу поліції для подальших процесуальних дій.


 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: h_kremenchug, патрульна поліція Кременчука
Теги: подрезали

Комментарии: 2

143
Dmytro:
Сегодня, 15:50

Те у кого мозгов или здоровья не достаточно и не смог уехать в польшу остались в кременчуге и режут друг друга под радостные песни и пляски


0
1 665
DNIWE:
Сегодня, 16:33

в этих дворах каждый новый год такое событие.

Кто там живет - не даст соврать


+2
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