Дороги Полтавщини за 3,8 млрд грн утримуватиме фірма-немовлятко, вік якої менше 3 місяців

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У коштовному тендері від «Агентства місцевих доріг Полтавської області» перемогло новостворене «РДС – Полтава», за якою стоять люди мера Одеси Труханова (через компанію «Ростдорстрой»). Схоже, тендер прописали під юну доньку «Ростдорстрою» – досвіду роботи не вимагалося

Новостворене ТОВ «РДС-Полтава» отримало «під ялинку» один з найбільших контрактів у Полтавській області на суму 3 млрд 775 тис грн (точніше 3 774 999 000 грн). «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування» - так називається предмет закупівлі - послуга, яку замовило на 2020-2022 роки державне підприємство «Агентство місцевих доріг Полтавської області», засновником якого є Полтавська ОДА. Закупівля проводилася на так званих європорогах – торги з публікацією оголошення англійською мовою.









Договір підписали 21 грудня за результатами аукціону, що відбувся 4 грудня, інформація розміщена на порталі ProZorro . На суму майже 3,8 млрд грн переможець тендеру має утримувати 7 820,3 км доріг Полтавської області протягом трьох років (йдеться саме про комплекс з утримання доріг, не про капітальні ремонти). На кожен рік, відповідно до договору, передбачено по 1 млрд 258,3 млн грн.









Очікувана вартість закупівлі склала 3 млрд 874,3 млн грн, економія в результаті тендеру 3% (99,3 млн грн).









Чому така сума і чому на три роки?





Зазначимо, що замовник уперше проводить тендер на утримання доріг на три роки – раніше такої практики не існувало. Та й суми на ці потреби закладалися у рази менші. Так, сума контрактів Агентства у 2018 році на експлуатаційне утримання доріг, склала 301,9 млн грн (дані отримані за допомогою аналітичного модуля bi.prozorro). Тобто тепер знадобилося вчетверо більше грошей.

Олексій Басан, директор «Агентства місцевих доріг Полтавської області», після оголошення коштовного тендеру дав коментар з приводу суми та 3-річного підходу до закупівлі виданню «Полтавщина» . Зокрема, він заявив, що область раніше мала проблеми з підрядниками, з нестачею техніки (і тим, що використовується застаріла). І тому змінили підхід до стратегії утримання доріг з метою залучити потужні фірми.





- Ми уже зробили висновки, щоб до нас прийшли нормальні компанії. В Україні є такі, які зможуть виконати умови. 25 листопада ми побачимо, хто готовий на це. Знаю, що компанія «Онур» поки думає, заходити чи ні. Також хочуть заходити більші компанії всеукраїнського масштабу.





У тендерній документації зазначено, що суму, необхідну для утримання доріг на три роки, розрахував «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгiна». На сторінці Агентства у Фейсбук також є повідомлення про комплексний підхід до утримання доріг, заради якого цим же НДІ розроблена цільова програма на 2020-2024 роки.









Хто ж прийшов на тендер?





Компанія «Онур», про яку казав посадовець, так і не прийшла на тендер. У ньому взяло участь дві компанії: ТОВ «РДС-Полтава і ТОВ «Автомагістраль-Південь» (м.Одеса).

ТОВ «РДС-Полтава», яке стало переможцем - фірма аж надто юна, можна сказати, немовля. За інформацією аналітичної системи YouControl , яка агрегує відкриті дані з реєстрів, ТОВ «РДС-Полтава» має вік менше 3 місяців. Зареєстрована у Полтаві 3.10.19 року (на момент подачі документів на тендер мала вік менше 2 місяців). Статутний капітал – 100 тис грн. Контракт на майже 3,8 млрд грн від «Агентства місцевих доріг Полтавської області» - це перше державне замовлення «немовляти», і, судячи з віку, взагалі її перше замовлення.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» з Одеси, яке стало конкурентом фірми-новачка, натомість має поважний як для компанії вік – 13 років 9 місяців. Лише за 2018-2019 роки ТОВ «Автомагістраль-Південь» уклало державних договорів на загальну суму 28,3 млрд грн.





Як досвідчений учасник програв новачку





Критерій оцінки пропозицій на цьому тендері був виключно ціновий. І пропозиція ТОВ «Автомагістраль-Південь» виявилася дорожчою усього на одну тисячу гривень, ніж у переможця - це мізерна сума порівняно з мільярдами, за які змагалися учасники.

Ми звернули увагу, що під час аукціону обидва учасники синхронно знижували ціну – і стабільно, в усіх трьох раундах, пропозиція ТОВ «Автомагістраль-Південь» була саме на 1 тисячу (!) вищою, ніж у ТОВ «РДС-Полтава». Це й наштовхнуло нас на думку, що ТОВ «Автомагістраль-Південь» прийшло на торги, щоб допомогти виграти іншому учаснику.









Про непряму ознаку змови може свідчити й інший факт: документи обох учасників подані в останній день для подання пропозицій - 25.11.19 року з різницею в одну годину:

ТОВ «Автомагістраль-Південь» - 12.58;

ТОВ «РДС – Полтава» - 13.56-13.59.

У фірми-переможця ТОВ «РДС – Полтава» - одеське коріння, як і в його конкурента. Засновниками ТОВ «РДС-Полтава» є доволі відоме на ринку будівництва доріг ТОВ «Ростдорстрой» (скорочено ТОВ РДС) та ТОВ «Пясечинська дорожня будівельна компанія» (Польща).





ТОВ «Ростдорстрой» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» добре знайомі не лише по зустрічах на тендерах. Вони обидві серед співзасновників громадської спілки «Національна асоціація дорожників України». І, судячи з обставин, про які ми розповіли вище, нам видається цілком імовірним, що спілчани-одесити таки допомогли одне одному.









Тендер прописали під новонароджену фірму





Такого висновку ми дійшли, аналізуючи тендерну документацію.

По-перше, замовник не встановив кваліфікаційний критерій щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів. Це не є порушенням Закону «Про публічні закупівлі»: відповідно до ст. 16 замовник має право встановити один або декілька кваліфікаційних критеріїв. Тож замовник і обрав інші два критерії - наявність обладнання та матеріально-технічної бази і наявність працівників відповідної кваліфікації. Проте, зважаючи на вражаючу суму контракту критерій досвіду виконання договору видається цілком доречним.

На це звертає увагу й Поліна Колганова, юрист, аналітик напрямку державних закупівель ГО «Інститут Аналітики та Адвокації»:





- Закупівля експлуатаційного утримання автомобільних доріг Полтавської області, безперечно, важлива та дороговартісна. Тому зрозуміле бажання замовника максимально застрахувати себе від недобросовісних учасників. Але чи дійсно він себе застрахував? Замовник в одних моментах встановив суворі вимоги (наприклад, щодо працівників , наявності відповідної кількості техніки та забезпечення пропозиції у 30 млн грн). При цьому йому зовсім не важлива наявність досвіду в учасників. І в результати торгів переможцем стала створена перед оголошенням тендеру фірма.





По-друге, суворі вимоги, на які звертає увагу експертка, з’явилися у замовника не одразу. У тендерну документацію вносилися зміни на вимогу ТОВ «Ростдорстрой», яке в підсумку саме не заявилося на тендер. Але воно вимагало суворіших умов для учасників. Три її вимоги щодо кваліфікаційних критеріїв замовник задовольнив:

збільшив розмір банківської гарантії (з 1 млн грн до 30 млн грн);

додав вимогу щодо наявності не менше трьох асфальтобетонних заводів;

включив вимогу про наявність 15 виробничих баз у різних районах області.

Відсутнього у тендерній документації критерію про досвід виконання аналогічного договору ТОВ «Ростдорстрой», звісно ж, не вимагав… Виходить, ця умова якраз влаштовувала. У підсумку ж і вийшло, що з подачі материнської компанії тендерну документацію ще й підкоригували на користь її доньки. Тож ТОВ «РДС-Полтава» і змогло перемогти.





До речі, після коригувань замовником тендерної документації на тендер так і не прийшов інший потенційний учасник – ТОВ ДРСУ-Полтава. Ця компанія також зверталася із пропозиціями на етапі оскарження умов закупівлі – отже, була зацікавлена в тендері.









Власники ТОВ «РДС-Полтава» - фігуранти кримінальних справ





Відповідно до даних ЄДР, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «РДС-Полтава» - Коновалов Євген Геннадійович та Шумахер Юрій Борисович (обидва через одеське ТОВ «Ростдорстрой), а також Мешканець Полтавщини Полюлях Олександр Васильович (через ТОВ «Пясечинська дорожня будівельна компанія»), зареєстроване в Польщі. Щоправда, польський реєстр нерухомості (Krajowy Rejestrze Sadowy) уже зафіксував зміну засновника компанії – замість Олександра Полюляха тепер Іван Темнохуд, і така зміна під час тендерної процедури не свідчить про стабільність фірми.









Про одеських бенефіціарів відомо багато. Євген Коновалов та Юрій Шумахер – депутати Одеської міської ради, члени фракції партії «Довіряй ділам». Співголовами цієї партії були мер Одеси Геннадій Труханов та мер Харкова Геннадій Кернес. Посадові особи «Ростдорстрой» (і депутати міськради) та міський голова Одеси у 2016 році стали фігурантами кримінального розслідування НАБУ щодо можливої розтрати бюджетних коштів при ремонтах доріг в особливо великих розмірах (стаття 191, ч. 5 КК) - дані ЄРДР .





Загалом, за даними YouControl, у судовому реєстрі на даний час 59 документів щодо кримінальних справ, де фігурує компанія «Ростдорстрой». Це ухвали, де слідчі просять доступ до речей та документів. Свіжі кримінальні справи – щодо ремонту доріг у Черкаській та Полтавській областях. Так, слідство підозрює можливе подвійне проведення робіт на Черкащині. Ще одна справа – про завищення вартості матеріалів при будівництві злітно-посадкової смуги Черкаського аеродрому.





Зовсім недавно ТОВ «Ростдорстрой» стала фігурантом кримінальної справи про капремонт мосту через річку Кобелячок, який капітально ремонтувала у 2016-2017 роках. Цитуємо ухвалу суду про доступ до речей та документів:





«23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, установлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був капітально відремонтований в 2016-2017 роках. Під час проведення огляду установлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів. Вищевказане свідчить про можливу розтрату та привласнення державних коштів виділених на його капітальний ремонт».

Це той самий міст на трасі «Полтава-Кременчук» біля сел Вишневе та Бутенки у Кобеляцькому районі, який відкрили після капремонту в лютому 2019 року. Потім у мережі з’явилося фото та відео дива інженерії, опори якого підперті дощечками.









Враховуючи, що власники ТОВ «РДС-Полтава» і ТОВ «Ростдорстрой» - одні й ті самі, зовсім не схоже, що «Агентство місцевих доріг Полтавської області» досягло задекларованої мети – залучити надійну компанію під потужне фінансування. А може, насправді мета була іншою?