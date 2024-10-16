Боксери з Полтавщини вибороли золоту та 4 срібні медалі на Кубку України – серед медалістів дві жінки

Збірна команда Полтавської області взяла участь у змаганнях за Кубок України з боксу серед чоловіків та жінок, які відбулися у Рівному.
Про це повідомляє Полтавська ОВА.
Перше місце завоював Євген Павловський (92 кг), друге місце – Даніл Перетокін (57 кг). Срібні медалі також здобули Руслан Шилов (60 кг), Марина Шевченко (66 кг) та Каріна Зверева (81 кг).
Спортсменів до змагань готували тренери Віктор Чирочка, Олександр Середницький, Ірина Середницька.
Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами обласного чемпіонату з боксу серед юнаків та юніорів.
А у чемпіонаті з боксу призові місця вибороли й учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного.
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