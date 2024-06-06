Успіхи веслувальників на драконах на Всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 137 Партнерський проєкт

Медалі та головну нагороду — кубок — отримали найкращі команди за сумою виступів на двох дистанціях

Представники Горішніх Плавнів в один день вдало виступили на чотирьох змаганнях з драгонботу в Полтаві. Наймолодші спортсмени — вихованці відділення з веслування на човнах «Дракон» ДЮСШ No 3 здобули кубок змагань. А представниця клубу «Драгонком» Надія Шило посіла третє місце у змаганнях на човнах з аутригером.

На базі ДЮСШ «Олімпійські надії» 18 травня відбулися змагання на Кубок України із веслування на човнах «Дракон» у віковій категорії 19-39 років, на Кубок Федерації України з веслування на човнах «Дракон» 40+, відкрита першість фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» на Кубок пам’яті Олександра Литвиненка (вікові категорії 10-14 та 15-18 років). А також — змагання на Кубок Федерації з веслування на човнах «Дракон» у човнах з аутригером (зовнішнім балансиром), де було перевірено найближчий резерв учасників національної збірної України перед відповідальними міжнародними стартами.

Як повідомив головний суддя змагань, представник клубу «Драгонком» Руслан Клименко, змагання проходили на дистанціях від 200 м, а для юнаків та юніорів найбільша дистанція — 1000 м. У змаганнях відкритого класу взяли участь жінки та чоловіки, а у класі «мікст» у човні за правилами було мінімум чотири жінки. Медалі та головну нагороду — кубок — отримали найкращі команди за сумою виступів на двох дистанціях.

Цього року у змаганнях взяли участь понад 300 учасників із різних областей України: Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Волинської, Рівненської, Житомирської та Києва. Серед виступаючих на відкритій першості фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» на Кубок пам’яті Олександра Литвиненка було дві команди ДЮСШ No 3 із Горішніх Плавнів.

«У віковій категорії 10-14 років, де змагалися чотири команди, наші вихованці посіли два третіх місця — на дистанціях 200 та 1000 метрів, — розповіла тренерка ДЮСШ No 3 Інна Скляр. — У віковій категорії 15-18 років, де також змагалися чотири команди, наші вихованці посіли друге місце на дистанції 2000 метрів. За результатами виступів по сумі всіх дистанцій наші наймолодші учасники змагань отримали Кубок пам’яті Олександра Литвиненка».

За словами Руслана Клименка, Полтавщина вже традиційно приймає перші змагання сезону. Раніше вони проходили в Горішніх Плавнях, в затоці Барбара.

«Олександр Литвиненко — перший учасник Олімпійської збірної України з веслування від нашого міста, ми щороку вшановуємо його пам’ять, проводячи ці змагання, — наголосив Руслан Клименко. — Вони стали основним етапом відбору до національної збірної України».

Також у своїх вікових категоріях виступили 16 представників спортивного клубу «Драгонком» Горішніх Плавнів. Спортсменка цього клубу Надія Шило виборола бронзову нагороду на Кубку Федерації України з веслування на човнах «Дракон» у човнах класу «аутригер». Вона прийшла третьою на дистанції 200 м.

Зараз вихованці ДЮСШ No 3 готуються до чемпіонату України з драгонботу, який планується провести в Житомирі наприкінці травня. А спортсмени відділення веслування на байдарках і каное 22-27 травня візьмуть участь у чемпіонаті України в Умані, де будуть змагатися веслувальники у віковій категорії 18-23 роки.