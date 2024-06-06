Завтра Кременчук прощатиметься із загиблим військовослужбовцем Олексієм Вавелюком

Завтра, 7 червня, Кременчук прощатиметься із загиблим на російсько-українській війні військовослужбовцем Олексієм Вавелюком.
Чоловік загинув 30 травня під час виконання бойового завдання по захисту територіальної цілісності України поблизу міста Красногорівка на Донеччині.
У полеглого бійця лишилися мати та син.
Прощання та поховання Олексія Вавелюка відбудеться завтра, 7 червня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.