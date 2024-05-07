Спортсмени з Полтавщини стали призерами на чемпіонаті Європи з армрестлінгу

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 0

У здобутку спортсменів — «золото», «срібло» і «бронза»

10 спортсменів з Полтавської області вибороли призові місця на чемпіонаті Європи з армрестлінгу. Про це повідомили на Facebook-сторінці управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації 6 травня.

У складі збірної команди України спортсмени Полтавщини серед юніорів та молоді вибороли призові місця:

1 місце — Айрат Абдразаков.

2 місце — Євгенія Татарко, Дарина Татарко, Дмитро Єременко, Софія Онопрієнко, Анна Зінченко.

3 місце — Каріна Мокра, Вікторія Заїка, Софія Катаста, Леся Галь.

Змагання тривають у Братиславі. На сторінці розповіли, що наразі 1100 учасників з 25 країн світу виборюють титул переможців у всіх вікових групах: юніори, молодь, майстри, дорослі, параспортсмени.