Спортсмени з Полтавщини стали призерами на чемпіонаті Європи з армрестлінгу

10 спортсменів з Полтавської області вибороли призові місця на чемпіонаті Європи з армрестлінгу. Про це повідомили на Facebook-сторінці управління молоді та спорту Полтавської обласної військової адміністрації 6 травня.
У складі збірної команди України спортсмени Полтавщини серед юніорів та молоді вибороли призові місця:
Змагання тривають у Братиславі. На сторінці розповіли, що наразі 1100 учасників з 25 країн світу виборюють титул переможців у всіх вікових групах: юніори, молодь, майстри, дорослі, параспортсмени.
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