В Україні створюють групи ППО на базі добровольчих формувань

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Громадян навчатимуть збивати дрони — для цього залучать техніку, ШІ й приватні літаки

Кабінет Міністрів України 11 червня ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ). Їх формуватимуть із добровольців, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад. Про це 12 червня повідомило Міністерство оборони.

Ключова мета — протидія російським ударним дронам і швидке реагування на повітряні загрози. Ініціатива реалізується Міністерством оборони у співпраці з Мінцифри на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Групи ППО діятимуть за територіальним принципом і підпорядковуватимуться Силам територіальної оборони ЗСУ та Повітряним силам у частині ППО. Учасники мають бути добровольцями, які не підлягають мобілізації, але пройшли відповідну підготовку.

Що зможуть використовувати:

ударні дрони та пілотовану авіацію

особисту стрілецьку зброю

засоби радіоелектронної боротьби

системи штучного інтелекту.

Вперше також дозволено залучати приватні літаки до протиповітряної оборони. Процедура їхньої реєстрації спрощена — до 10 днів замість 2–6 місяців.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок бюджету Міноборони, місцевих бюджетів, внесків громадян через UNITED24 та інших законних джерел.

Добровольці отримають соціальні гарантії, передбачені для військових: грошове забезпечення, пільги, страхування.

Проєкт має підвищити гнучкість системи ППО та залучити свідомих громадян до оборони країни.