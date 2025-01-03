Які петиції до уряду набрали необхідну кількість голосів та скільки відсотків від поданих підтримали українці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 127

Згідно із законодавством, для розгляду поданої громадянами петиції необхідно, щоб вона набрала щонайменше 25 тисяч голосів протягом трьох місяців із дня оприлюднення

За час дії сервісу електронних петицій до уряду лише 0,8% поданих громадянами петицій набрали необхідну кількість голосів та були розглянуті. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кабмін у серпні 2016 року оголосив про запуск сервісу електронних петицій до уряду. У травні 2023 року урядовий сайт із петиціями оновили, а раніше створені петиції перенесли на іншу адресу.

Згідно із законодавством, для розгляду поданої громадянами петиції необхідно, щоб вона набрала щонайменше 25 тисяч голосів протягом щонайбільше 3-х місяців із дня оприлюднення.

Загалом за весь час дії сервісу електронних петицій, адресованих українському уряду, до Кабміну надійшло 4619 петицій від громадян.

З них 4396 не набрали необхідної кількості голосів для розгляду, а 36 петицій (0,8%) їх набрали. Ці петиції були розглянуті й на них надали відповіді.

Які саме петиції набрали 25 тисяч і більше голосів:

«Просимо вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей»;

«Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї»;

«Щодо обмеження імпорту, виробництва та обігу тонких поліетиленових пакетів в Україні»;

«Про виділення коштів на будівництво об’їзної дороги міста Березань Київської області»;

«Про позбавлення повноважень Міністерства екології та природних ресурсів України щодо видачі деяких дозвільних документів»;

«Про заборону продажу та використання торгівельними мережами і громадянами поліетиленових пакетів, крім виготовлених з екологічно чистих матеріалів»;

«Скасування ЗНО у школах, коледжах, технікумах та ПТУ»;

«Про деякі питання стосовно закону України «Про відходи» та недопущення створення Державного агентства України з управління відходами»;

«Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів «Еспресо», «5-го» і «Прямий»;

«Скасувати реорганізацію Довженко-Центру»;

«Не забороняти Українську православну церкву»;

«Про звільнення Олександра Владиславовича Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України»;

«АТ «Укрзалізниця» зробити окремий вагон для жінок і чоловіків у поїздах»;

«Залишити український дубляж у кінотеатрах»;

«Обмежити некритичні витрати для зростання обороноздатності»;

«Забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції»;

«Про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну «Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

«Відтермінування вступу в дію та внесення змін до постанови КМУ N°953 від 05.09.2023 p.»;

«Про відставку Миколи Хавронюка від розробки нового Кримінального кодексу України»;

«Залишити виплати на проживання для ВПО з зони активних бойових дій та окупованих територій»;

«Передача костелу св. Миколая в м. Київ релігійній громаді Римо-католицької церкви»;

«Продовження виплат ВПО з 1 березня 2024 року для жителів з окупованих територій, зони активних та можливих бойових дій»;

«Переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів «Єдині новини» та «Фрідом», на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України»;

«Переглянути зміни, внесені у Положення про інтернатуру»;

«Петиція про створення Зоополіції в Україні»;

«Про захист суб’єктності університетів в процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти»;

«Призупинити надання російським військовополоненим права на телефонний зв’язок»;

«Не дамо заборонити Tabletki.ua»;

«Бронь для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту»;

«Переглянути Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки після публічних консультацій із бізнес-асоціаціями та громадськістю»;

«Щодо права на освіту дітей ВПО та скасування наказу МОН України від 13.06.2024 №850»;

«Присвоїти Фаріон Ірині Дмитрівні звання «Героя України» (посмертно)»;

«Про збільшення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС»;

«Про недопущення скасування спрощеної системи оподаткування платникам податків сфери електронних комунікацій»;

«Прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про підвищення І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 3600 грн»;

«Припинити необґрунтовані відмови потенційним донорам, що приймають антидепресанти».

Крім того, наразі на сервісі електронних петицій до уряду триває збір підписів за 187 петиціями.