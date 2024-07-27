У неділю графік погодинних знеструмлень застосовуватимуть з 18.00

Вимикатимуть по одній черзі
В «Укренерго» оприлюднили графік погодинних знеструмлень на неділю, 28 липня. Графік погодинних відключень буде застосовуватися з 18.00 до 22.00. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Знеструмлюватимуть по одній черзі.
Ознайомитися з графіком відключень можна за посиланням.
Знайти свою чергу — у переліку адрес.
Нагадаємо, раніше представники НЕК «Укренерго» повідомляли, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.
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