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Політика, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Отруєння, раптова хвороба, «випадковість»: російська еліта розглядає можливість відсторонення путіна

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 583

 

Частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника путіна директора ФСБ Олександра Бортникова

Російська еліта розглядає можливість відсторонення путіна. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових людей, опозиційних до володимира путіна.

Їхня мета – якнайшвидше відсторонити путіна від влади і відновити економічні зв’язки із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника путіна директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні. Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба або інша «випадковість».

Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: путин відсторонення від роботи війна Росія
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