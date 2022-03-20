Втрати ворога: ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту рф Андрія Палія

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 159

Генеральний штаб ЗСУ опублікував загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03

Генеральний штаб ЗСУ опублікував і загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03:

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