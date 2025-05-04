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Воїни 24 ОМБр просять допомоги на дрони та обладнання, щоб нищити російських десантників у Часовому Яру

Сьогодні, 08:05 Переглядів: 149 Коментарів: 1

Долучайтеся до збору! Ваші донати — запорука ефективної боротьби з агресором 
Ситуація у Часовому Яру, що на Донеччині, важка. Військові потребують нашої підтримки й допомоги.
— Воїни 2 механізованого батальону 24 ОМБр імені короля Данила оголосили збір на дрони та обладнання.
Це допоможе більш ефективно робити смерть ворогам та берегти життя нашої піхоти, — звернулися вони.
Ситуація на фронті важка, просимо долучитися всіх. Пам’ятаємо, що кожна гривня важлива!
Сума збору: 1 200 000 грн.
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4441 1111 2466 6219
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Часів Яр збір коштів
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Коментарі: 1

1 425
evil:
Сьогодні, 09:17

Вони просять те, шо є "дискредитацією влади". Дехто оиримав терміни ув'язнення за то шо казали про ці ж проблеми.

 

Зазначимо, за даними слідства, учасники групи готували та поширювали текстові й фотоматеріали із закликами, що дискредитували владу і військове керівництво України. Серед них — листівки з написами на кшталт «Чому я повинна відправляти мого чоловіка на фронт і купувати йому: спорядження, дрони, тепловізори, поки можновладці крадуть» та «Чому мій чоловік зобов’язаний, а держава — нікому нічого не винна».

Пам'ятаєте? Якшо ти запитуєшь владу чому так - то ти агент фсб і запроданець.

P.S. Я НЕ ЗАКЛИКАЮ НЕ ДОПОМОГАТИ ВІЙСЬКОВИМ. НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ НАМАГАЮСЬ ПРИНИЗИТИ ЇХНЮ ГІДНІСТЬ , ЧЕСТЬ ТА НЕ ЗНЕЦІНЮЮ ЇХНЮ ВАЖЛИВИСТЬ. Я РОЗУМІЮ ІХНІ ПОТРЕБИ ЯКІ НЕ МОЖЛИВО ВІДТЕРМІНУВАТИ. Я ПРОСТО НЕ МОЖУ ЗМИРИТИСЯ З КРИЧУЩИМИ ФАКТАМИ ЯК ВЛАДА МІСЦЕВА ТА ДЕРЖАВНА ГРАБУЄ ТА МАРОДЕРИТЬ НА КРОВІ.


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