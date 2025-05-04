Воїни 24 ОМБр просять допомоги на дрони та обладнання, щоб нищити російських десантників у Часовому Яру
Сьогодні, 08:05
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Долучайтеся до збору! Ваші донати — запорука ефективної боротьби з агресором
Ситуація у Часовому Яру, що на Донеччині, важка. Військові потребують нашої підтримки й допомоги.
— Воїни 2 механізованого батальону 24 ОМБр імені короля Данила оголосили збір на дрони та обладнання.
Це допоможе більш ефективно робити смерть ворогам та берегти життя нашої піхоти, — звернулися вони.
Ситуація на фронті важка, просимо долучитися всіх. Пам’ятаємо, що кожна гривня важлива!
Сума збору: 1 200 000 грн.
Номер картки банки
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