Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим на війні захисником Віктором Шаповалом

Завтра, 3 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Віктора Шаповала. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що військовослужбовець — вірний син та люблячий брат, відданий захисник Батьківщини — загинув піж час виконання бойового завдання по захисту України 1 лютого 2025 року.
Прощання та поховання Віктора Шаповала відбудеться завтра, 3 червня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
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