Завтра у Кременчуці прощатимуться із полеглим на війні захисником Віктором Шаповалом

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 435

Завтра, 3 червня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Віктора Шаповала. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Відомо, що військовослужбовець — вірний син та люблячий брат, відданий захисник Батьківщини — загинув піж час виконання бойового завдання по захисту України 1 лютого 2025 року.

Прощання та поховання Віктора Шаповала відбудеться завтра, 3 червня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.