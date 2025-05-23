Триває конкурс плакатів «Сила духу і сила взаєморозуміння». Запрошують дітей й молодь

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У Кременчуці до 31 травня триває конкурс плакатів «Сила духу і сила взаєморозуміння».

До участі у конкурсі запрошують дітей і молодь 7-22 років у 3-х вікових категоріях: учні 1-5 класів;

учні 6-11 класів;

студенти 17-22 років.

Приймаються як індивідуальні, так і колективні роботи, створені учасниками художніх студій, бібліотечних клубів, навчальних закладів та громадських організацій осіб з інвалідністю.

Плакат має бути формату А3, виконаний у довільній графічній чи живописній формі. Важливо, щоб робота відповідала темі конкурсу та містила авторське бачення.

Роботи надсилайте до 2 червня 2025 року на адресу: вул. Переяславська, 46, м. Кременчук, Полтавська обл., 39601 (з приміткою Конкурс «Сила духу!» і контактними даними)

Контактна особа: Жанета Симонян, 095-7466-263 Електронна адреса: krem.good.ua@gmail.com