Триває конкурс плакатів «Сила духу і сила взаєморозуміння». Запрошують дітей й молодь

Телефон для довідок: 095-7466-263
У Кременчуці до 31 травня триває конкурс плакатів «Сила духу і сила взаєморозуміння».
До участі у конкурсі запрошують дітей і молодь 7-22 років у 3-х вікових категоріях:
- учні 1-5 класів;
- учні 6-11 класів;
- студенти 17-22 років.
Приймаються як індивідуальні, так і колективні роботи, створені учасниками художніх студій, бібліотечних клубів, навчальних закладів та громадських організацій осіб з інвалідністю.
Плакат має бути формату А3, виконаний у довільній графічній чи живописній формі. Важливо, щоб робота відповідала темі конкурсу та містила авторське бачення.
Роботи надсилайте до 2 червня 2025 року на адресу: вул. Переяславська, 46, м. Кременчук, Полтавська обл., 39601 (з приміткою Конкурс «Сила духу!» і контактними даними)
Контактна особа: Жанета Симонян, 095-7466-263
Електронна адреса: krem.good.ua@gmail.com
За підсумками конкурсу буде організовано виставку в Кременчуцькій міській художній галереї.
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