У Семенівці чоловік порушив правила пожежної безпеки у власному подвір’ї й отримав штраф

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Учора, 19 травня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сміття на території приватного домоволодіння у селищі Семенівка. Підрозділ 8-ї ДПРП, який прибув на місце пожежі, оперативно приборкав займання, чим запобіг поширенню вогню. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Травмованих чи загиблих під час цієї пожежі не було.

Втім, у ході встановлення всіх обставин події було виявлено, що власник оселі порушив встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки, що призвело до виникнення пожежі. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 175 КУпАП (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки). За це правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 грн).