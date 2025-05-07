Наступні два дні кременчуцькі школярі навчатимуться онлайн

Найближчі два дні, 8 та 9 травня, кременчуцькі школярі навчатимуться онлайн. Про це почали повідомляти педагоги закладів освіти батькам учнів.
У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією запровадити 08 та 09 травня 2025 р. освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання для учнів 1-11 класів, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку лютого у Полтаві учнів закладів загальної середньої освіти переводили на дистанційне навчання через отримання листів із анонімними погрозами.
Також учні Кременчука навчалися 8 та 9 травня дистанційно і торік.
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