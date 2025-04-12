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Кременчук біжить заради перемоги: патрульні, військові та містяни об’єдналися у благодійному забігу

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 257

 

Цей захід мав на меті не лише відзначити річницю, а й зібрати кошти на підтримку ЗСУ та вшанувати пам’ять загиблих захисників та мирних жителів

У суботу, 12 квітня, в Кременчуці відбувся благодійний забіг, присвячений 9-й річниці створення патрульної поліції міста. Цей захід мав на меті не лише відзначити річницю, а й зібрати кошти на підтримку Збройних сил України та вшанувати пам’ять загиблих захисників та мирних жителів.

 

Учасники забігу долали дистанції 3 км, 5 км, а для дітей була передбачена дистанція в 1 км. До заходу долучилися представники патрульної поліції, Національної гвардії України, військовослужбовці, а також мешканці міста різного віку.

Забіг став черговим прикладом єдності громади Кременчука у підтримці Збройних сил України та вшануванні пам’яті тих, хто віддав своє життя за свободу країни.

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Автор: Телеграф
Теги: пробіг патрульна поліція Кременчук
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