Де в понеділок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:31
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 24 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.30 до 18.00:
- вул. Перемоги
- вул. Перемоги, 4
- вул. Університетська, 18А, 20, 45
- вул. Університетська
З 8.00 до 17.00:
- пров. Господарський, 3-10А
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-92вул. Господарська, 1-38
- пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
- вул. Щаслива, 33
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
- пров. Шосейний, 8, 10
- вул. Дружинницька, 23А
- вул. Левка Лук'яненка, 3/27
- вул. Майора Борищака, 16-25
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Олександрійська, 28-89
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Академіка Герасимовича, 141-204
- вул. Гайдамацька, 147
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Чумацький Шлях, 8А
- вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
- пров. Алли Горської, 1-8
- вул. Василя Сліпака, 8-45А
- пров. Дніпровський, 1-6
- пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- пров. Сержанта Онопченка, 21-49
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
- вул. Дніпровська, 1-28
- пров. Дніпровський, 7-18
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
- вул. Віталія Базилевського, 2-18
- пров. Максима Рильського, 1А-11
- пров. Олександра Олеся, 45
- туп. Максима Рильського, 1-10
- пров. Спаський, 1-9А
- вул. Національної Гвардії, 16
- вул. Національної Гвардії, 18
- вул. Національної Гвардії, 20
- вул. Капітана Трусова, 50/18-81
- вул. Квітки Цісик, 18/50
- вул. Майора Пугача, 21-78
- пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
- пров. Арсенальний, 5
- туп. Василія Каразіна, 3-8
- пров. Веселий, 3-32
- туп. Миколи Сціборського, 1-7
- пров. Новогеоргієвський, 14-21
- вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- пров. Композитора Вербицького, 2
- пров. Уласа Самчука, 2А
- вул. Черниша, 17А
- вул. Басейна, 4-26/93
- вул. Деповська, 62-100
- вул. Батуринська, 1-21
- вул. М. Кучми, 65-94
- вул. Силікатна, 1/19-15
- вул. Ярмаркова, 2/5-20
- пров. Силікатний, 1-18
- пров. Новоіванівський, 1/3-38
- пров. Столярний, 1-22
- пров. Тихий, 1-8
- пров. Новогеоргієвський, 10А
- пров. Парковий, 2-20/2
- пров. Композитора Вербицького, 2-16
- пров. Фізкультурний, 1-22
- вул. Щаслива, 2-40
- вул. Енергетиків, 33-71
- вул. д. Кострова, 2/37
- вул. Капітана Мовчана, 1-26
- пров. М. Примаченко, 2-25
- туп. М. Сціборського, 7
- вул. Парижка, 2/32-14-35
- вул. Рєпіна, 1/30-26
- вул. М. Кривоноса, 20/1-40
- вул. І. Багряного, 1/39
- вул. І. Дзюби, 3-36
- пров. К-ра Вербицького, 1
- пров. Південний, 1/29-26
- вул. Парижка, 22/8-58
- вул. Рєпіна, 45/6-86
- вул. Чехова, 32/8-54
- вул. Івана Багряного, 33/15-64
- вул. Давида Кострова, 44-71
- вул. Льва Орнштейна, 31/20-70
- вул. Катерини Білокур, 18-65
З 8.00 до 19.00:
- вул. Київська, 64-121
- вул. Ярова, 1-7
- туп. Урожайний, 2
- вул. Проліскова, 9
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
З 8.00 до 20.00:
- вул. Горліс-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277/2-281
- просп. Полтавський
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