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Де в понеділок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 377

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 24 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Перемоги
  • вул. Перемоги, 4
  • вул. Університетська, 18А, 20, 45
  • вул. Університетська

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Господарський, 3-10А
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-92вул. Господарська, 1-38
  • пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
  • вул. Щаслива, 33
  • вул. Івана Багряного, 3-21
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8
  • пров. Шосейний, 8, 10
  • вул. Дружинницька, 23А
  • вул. Левка Лук'яненка, 3/27
  • вул. Майора Борищака, 16-25
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пр. Ополченський, 6-14
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Олександрійська, 28-89
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Шкільний, 18/5
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-204
  • вул. Гайдамацька, 147
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Чумацький Шлях, 8А
  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
  • пров. Алли Горської, 1-8
  • вул. Василя Сліпака, 8-45А
  • пров. Дніпровський, 1-6
  • пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
  • вул. Дніпровська, 1-28
  • пров. Дніпровський, 7-18
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18
  • пров. Максима Рильського, 1А-11
  • пров. Олександра Олеся, 45
  • туп. Максима Рильського, 1-10
  • пров. Спаський, 1-9А
  • вул. Національної Гвардії, 16
  • вул. Національної Гвардії, 18
  • вул. Національної Гвардії, 20
  • вул. Капітана Трусова, 50/18-81
  • вул. Квітки Цісик, 18/50
  • вул. Майора Пугача, 21-78
  • пров. Івана Підкови, 1/67-12/66
  • пров. Арсенальний, 5
  • туп. Василія Каразіна, 3-8
  • пров. Веселий, 3-32
  • туп. Миколи Сціборського, 1-7
  • пров. Новогеоргієвський, 14-21
  • вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
  • пров. Композитора Вербицького, 2
  • пров. Уласа Самчука, 2А
  • вул. Черниша, 17А
  • вул. Басейна, 4-26/93
  • вул. Деповська, 62-100
  • вул. Батуринська, 1-21
  • вул. М. Кучми, 65-94
  • вул. Силікатна, 1/19-15
  • вул. Ярмаркова, 2/5-20
  • пров. Силікатний, 1-18
  • пров. Новоіванівський, 1/3-38
  • пров. Столярний, 1-22
  • пров. Тихий, 1-8
  • пров. Новогеоргієвський, 10А
  • пров. Парковий, 2-20/2
  • пров. Композитора Вербицького, 2-16
  • пров. Фізкультурний, 1-22
  • вул. Щаслива, 2-40
  • вул. Енергетиків, 33-71
  • вул. д. Кострова, 2/37
  • вул. Капітана Мовчана, 1-26
  • пров. М. Примаченко, 2-25
  • туп. М. Сціборського, 7
  • вул. Парижка, 2/32-14-35
  • вул. Рєпіна, 1/30-26
  • вул. М. Кривоноса, 20/1-40
  • вул. І. Багряного, 1/39
  • вул. І. Дзюби, 3-36
  • пров. К-ра Вербицького, 1
  • пров. Південний, 1/29-26
  • вул. Парижка, 22/8-58
  • вул. Рєпіна, 45/6-86
  • вул. Чехова, 32/8-54
  • вул. Івана Багряного, 33/15-64
  • вул. Давида Кострова, 44-71
  • вул. Льва Орнштейна, 31/20-70
  • вул. Катерини Білокур, 18-65

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Київська, 64-121
  • вул. Ярова, 1-7
  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Проліскова, 9
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Потоки

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • просп. Полтавський
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Автор: Яна Гудзь
Теги: світло відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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