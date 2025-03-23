Де в понеділок у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 24 березня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 5.30 до 18.00: вул. Перемоги

вул. Перемоги, 4

вул. Університетська, 18А, 20, 45

вул. Університетська З 8.00 до 17.00: пров. Господарський, 3-10А

вул. Максима Кривоноса, 41/2-92 вул. Господарська, 1-38



пров. Композитора Вербицького, 3А, 5

вул. Щаслива, 33

вул. Івана Багряного, 3-21

вул. Льва Орнштейна, 1/7, 3, 5, 8

пров. Шосейний, 8, 10

вул. Дружинницька, 23А

вул. Левка Лук'яненка, 3/27

вул. Майора Борищака, 16-25

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

пр. Ополченський, 6-14

вул. Кавалерійська, 1/56-11А

вул. Олександрійська, 28-89

пров. Транспортний, 1-28

пров. Шкільний, 18/5

вул. Академіка Герасимовича, 141-204

вул. Гайдамацька, 147

пров. Урожайний, 3-20

туп. Урожайний, 1-12

вул. Сержанта Мельничука, 16

вул. Чумацький Шлях, 8А

вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

пров. Алли Горської, 1-8

вул. Василя Сліпака, 8-45А

пров. Дніпровський, 1-6

пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16

вул. Дніпровська, 1-28

пров. Дніпровський, 7-18

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18

вул. Віталія Базилевського, 2-18

пров. Максима Рильського, 1А-11

пров. Олександра Олеся, 45

туп. Максима Рильського, 1-10

пров. Спаський, 1-9А

вул. Національної Гвардії, 16

вул. Національної Гвардії, 18

вул. Національної Гвардії, 20

вул. Капітана Трусова, 50/18-81

вул. Квітки Цісик, 18/50

вул. Майора Пугача, 21-78

пров. Івана Підкови, 1/67-12/66

пров. Арсенальний, 5

туп. Василія Каразіна, 3-8

пров. Веселий, 3-32

туп. Миколи Сціборського, 1-7

пров. Новогеоргієвський, 14-21

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

пров. Композитора Вербицького, 2

пров. Уласа Самчука, 2А

вул. Черниша, 17А

вул. Басейна, 4-26/93

вул. Деповська, 62-100

вул. Батуринська, 1-21

вул. М. Кучми, 65-94

вул. Силікатна, 1/19-15

вул. Ярмаркова, 2/5-20

пров. Силікатний, 1-18

пров. Новоіванівський, 1/3-38

пров. Столярний, 1-22

пров. Тихий, 1-8

пров. Новогеоргієвський, 10А

пров. Парковий, 2-20/2

пров. Композитора Вербицького, 2-16

пров. Фізкультурний, 1-22

вул. Щаслива, 2-40

вул. Енергетиків, 33-71

вул. д. Кострова, 2/37

вул. Капітана Мовчана, 1-26

пров. М. Примаченко, 2-25

туп. М. Сціборського, 7

вул. Парижка, 2/32-14-35

вул. Рєпіна, 1/30-26

вул. М. Кривоноса, 20/1-40

вул. І. Багряного, 1/39

вул. І. Дзюби, 3-36

пров. К-ра Вербицького, 1

пров. Південний, 1/29-26

вул. Парижка, 22/8-58

вул. Рєпіна, 45/6-86

вул. Чехова, 32/8-54

вул. Івана Багряного, 33/15-64

вул. Давида Кострова, 44-71

вул. Льва Орнштейна, 31/20-70

вул. Катерини Білокур, 18-65 З 8.00 до 19.00: вул. Київська, 64-121

вул. Ярова, 1-7

туп. Урожайний, 2

вул. Проліскова, 9

с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

с. Потоки З 8.00 до 20.00: вул. Горліс-Горського, 3-10

просп. Полтавський, 277/2-281

просп. Полтавський

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