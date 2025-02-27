Помер видатний український радіобіолог з Кременчука Борис Прістер

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 79

На 87-му році життя помер видатний український вчений у галузі радіобіології та радіоекології, один із засновників Українського ядерного товариства Прістер Борис Самуїлович.

Про це повідомляється на сторінці у «Фейсбуці» Південноукраїнського енергокомплексу.



