Помер видатний український радіобіолог з Кременчука Борис Прістер

На 87-му році життя помер видатний український вчений у галузі радіобіології та радіоекології, один із засновників Українського ядерного товариства Прістер Борис Самуїлович.
Про це повідомляється на сторінці у «Фейсбуці» Південноукраїнського енергокомплексу.
Довідково:
Борис Самуїлович Прістер (3 березня 1938, Кременчук) — український радіобіолог, доктор біологічних наук — 1978, професор — 1985, академік Української академії аграрних наук України — з 1990 року. За низку розробок з біогеохімії йоду нагороджений премією Вищої школи СРСР — 1985.
За участь у роботах з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС нагороджено грамотою ЗС УРСР. Член Національної комісії радіаційного захисту населення України за ВУ України.
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