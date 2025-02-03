Загинув на російсько-українській війні захисник з Кременчуччини Андрій Наливайко

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25 січня 2025 року на російсько-українській війні загинув захисник з Кременчуччини Андрій Наливайко. Військовий загинув при виконанні бойового завдання в районі села Синьківка Куп’янського району Харківської області. Андрій Миколайович 13.02.1987 року народження, житель села Бугаївка Градизької громади, мужньо виконуючи військовий обов’язок. Про це повідомив голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа на своїй сторінці у Фейсбуці.

— Висловлюємо щирі співчуття родині нашого захисника. Звичайно жодні слова не послаблять невгамовного болю, горя і відчаю. Нехай Господь дарує Андрієві Царство Небесне, а Вам дасть сили пережити цю страшну втрату… Про день та місце поховання повідомимо окремо, — йдеться в повідомленні.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.