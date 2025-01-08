Зупинилося серце військового з Кременчука, який тривалий час жив у Литві Олександра Харчука

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6 січня Кременчуччина попрощалася з військовим Олександром Харчуком, який помер після тривалого лікування. Глобинська громада, схилившись на коліно, провела захисника України з Великих Кринок.

Олександр Володимирович Харчук народився 19 січня 1977 року у м.Прип’ять на Київщині. Після аварії на Чорнобильській АЕС, рятуючись від лиха, Харчуки переїздять до Литви, де проживали до розпаду Радянського Союзу. Потім серце покликало все ж таки на рідну Україну. Тому спочатку сім’я оселяється в Кременчуці — саме тут Олександр закінчив школу. Згодом постійним місцем проживання Харчуків стали Великі Кринки на Глобинщині.

Олександр Харчук — з початку російсько-української війни став на захист України. Маючи такий досвід, Олександр Володимирович, не вагаючись, пішов добровольцем на фронт 22 березня 2022 року.

Останнє місце служби сержанта Харчука — на посаді стрільця відділення охорони Криворізького РТЦК та СП Дніпропетровської області.

30 грудня 2024 року захисник України помер у стаціонарі Національного інституту раку. В Олександра лишилися мама, брат, дружина, син.

Олександр Харчук був справжнім патріотом, мужньою людиною та надійним другом, який і миті не вагався стати на захист своєї землі.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника України Олександра Харчука.