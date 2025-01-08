Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Зупинилося серце військового з Кременчука, який тривалий час жив у Литві Олександра Харчука

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 746

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким 

6 січня Кременчуччина попрощалася з військовим Олександром Харчуком, який помер після тривалого лікування. Глобинська громада, схилившись на коліно, провела захисника України з Великих Кринок. 

 

Олександр Володимирович Харчук народився 19 січня 1977 року у м.Прип’ять на Київщині. Після аварії на Чорнобильській АЕС, рятуючись від лиха, Харчуки переїздять до Литви, де проживали до розпаду Радянського Союзу. Потім серце покликало все ж таки на рідну Україну. Тому спочатку сім’я оселяється в Кременчуці — саме тут Олександр закінчив школу. Згодом постійним місцем проживання Харчуків стали Великі Кринки на Глобинщині.

Олександр Харчук — з початку російсько-української війни став на захист України. Маючи такий досвід, Олександр Володимирович, не вагаючись, пішов добровольцем на фронт 22 березня 2022 року. 

Останнє місце служби сержанта Харчука — на посаді стрільця відділення охорони Криворізького РТЦК та СП Дніпропетровської області.

30 грудня 2024 року захисник України помер у стаціонарі Національного інституту раку. В Олександра лишилися мама, брат, дружина, син.

Олександр Харчук був справжнім патріотом, мужньою людиною та надійним другом, який і миті не вагався стати на захист своєї землі.

Редакція Кременчуцького Телеграфа висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого захисника України Олександра Харчука.

 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Глобине
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх