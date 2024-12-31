У Новий рік на Полтавщині графіків погодинного відключення світла не буде

Завтра, 1 січня, у Кременчуці та на Полтавщині погодинних відключень світла не буде. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
У компанії повідомляють, що Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантажень для області.
Водночас споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період із 08.00 до 20.00.
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