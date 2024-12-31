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Кременчук, Споживач, Полтавщина, Відключення світла

У Новий рік на Полтавщині графіків погодинного відключення світла не буде

Вчора, 21:34 Переглядів: 177 Коментарів: 1

 

Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантажень для області

Завтра, 1 січня, у Кременчуці та на Полтавщині погодинних відключень світла не буде. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії повідомляють, що Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантажень для області.

Водночас споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період із 08.00 до 20.00.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла погодинні відключення Полтаваобленерго
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sezheldybin:
Вчора, 21:40

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