У понеділок, 30 грудня, на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це інформують у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».
Триватимуть знеструмлення із 08.00 до 17.00 та застосовуватимуться до однієї черги споживачів — обсяг розвантаження 50 МВт.
Детальніше ознайомитися із графіком відключень можна за посиланням.
Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
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