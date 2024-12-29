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У понеділок на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла — «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 19:15 Переглядів: 955

 

Знеструмлюватимуть споживачів по одній черзі

У понеділок, 30 грудня, на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це інформують у пресслужбі компанії «Полтаваобленерго».

Триватимуть знеструмлення із 08.00 до 17.00 та застосовуватимуться до однієї черги споживачів — обсяг розвантаження 50 МВт.

 

Детальніше ознайомитися із графіком відключень можна за посиланням.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга 

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень погодинні відключення Полтаваобленерго
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