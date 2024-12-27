Плюс один: у Горішніх Плавнях врятували ще одного лебедя

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 277

Молодий лебідь одужує під наглядом лікаря та буде випущений на волю навесні

Молодий лебідь, якого врятували від нападу лисиці на Миргородщині, знайшов прихисток у ветеринарній клініці Горішніх Плавнів.

Небайдужа жінка з Миргородського району помітила птаха в біді та не залишилась осторонь, доставивши його до ветеринарів.

Ветеринар Артур Шабліян, який оглядав птаха, розповів, що стан лебедя стабільний.



«Має незначні пошкодження крила, але загалом здоровий. Вага — 7,8 кг, це абсолютно нормально для його віку. Сіре оперення свідчить про те, що це цьогорічне пташеня. Рани поступово загоюються, кістки цілі», — зазначив лікар.

На час лікування птах залишиться у клініці.



«Він справжній боєць», — зазначає Артур Шабліян.

Лебідь агресивно реагує на людей, розправляє крила, шипить і навіть кидається вперед. Проте це хороший знак: такий бойовий дух свідчить про те, що птах почувається краще. До того ж у нього чудовий апетит, а улюблені ласощі — пекінська капуста.

Випускати лебедя на волю планують навесні, коли умови у природному середовищі стануть сприятливішими.

Ветеринарна клініка Горішніх Плавнів уже давно стала справжнім домом для птахів, які опинилися в біді. Тут дбають про пернатих доти, доки вони не зможуть повернутися до природи.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав докладніше про Артура Шабліяна з Горішніх Плавнів, який опікується лебедями на парковому озері у місті.