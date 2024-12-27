Плюс один: у Горішніх Плавнях врятували ще одного лебедя

Молодий лебідь, якого врятували від нападу лисиці на Миргородщині, знайшов прихисток у ветеринарній клініці Горішніх Плавнів.
Небайдужа жінка з Миргородського району помітила птаха в біді та не залишилась осторонь, доставивши його до ветеринарів.
Ветеринар Артур Шабліян, який оглядав птаха, розповів, що стан лебедя стабільний.
На час лікування птах залишиться у клініці.
Лебідь агресивно реагує на людей, розправляє крила, шипить і навіть кидається вперед. Проте це хороший знак: такий бойовий дух свідчить про те, що птах почувається краще. До того ж у нього чудовий апетит, а улюблені ласощі — пекінська капуста.
Випускати лебедя на волю планують навесні, коли умови у природному середовищі стануть сприятливішими.
Ветеринарна клініка Горішніх Плавнів уже давно стала справжнім домом для птахів, які опинилися в біді. Тут дбають про пернатих доти, доки вони не зможуть повернутися до природи.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав докладніше про Артура Шабліяна з Горішніх Плавнів, який опікується лебедями на парковому озері у місті.
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