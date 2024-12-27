Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Плюс один: у Горішніх Плавнях врятували ще одного лебедя

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 277

Молодий лебідь одужує під наглядом лікаря та буде випущений на волю навесні

Молодий лебідь, якого врятували від нападу лисиці на Миргородщині, знайшов прихисток у ветеринарній клініці Горішніх Плавнів.

Небайдужа жінка з Миргородського району помітила птаха в біді та не залишилась осторонь, доставивши його до ветеринарів.

Ветеринар Артур Шабліян, який оглядав птаха, розповів, що стан лебедя стабільний.

«Має незначні пошкодження крила, але загалом здоровий. Вага — 7,8 кг, це абсолютно нормально для його віку. Сіре оперення свідчить про те, що це цьогорічне пташеня. Рани поступово загоюються, кістки цілі», — зазначив лікар.

На час лікування птах залишиться у клініці.

«Він справжній боєць», — зазначає Артур Шабліян.

Лебідь агресивно реагує на людей, розправляє крила, шипить і навіть кидається вперед. Проте це хороший знак: такий бойовий дух свідчить про те, що птах почувається краще. До того ж у нього чудовий апетит, а улюблені ласощі — пекінська капуста.

Випускати лебедя на волю планують навесні, коли умови у природному середовищі стануть сприятливішими.

Ветеринарна клініка Горішніх Плавнів уже давно стала справжнім домом для птахів, які опинилися в біді. Тут дбають про пернатих доти, доки вони не зможуть повернутися до природи. 

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав докладніше про Артура Шабліяна з Горішніх Плавнів, який опікується лебедями на парковому озері у місті.

ПО ТЕМІ:

У Горішніх Плавнях містяни допомогли врятувати лебідку
У Горішніх Плавнях чоловік подружився з лебедем, який живе на міському озері
До Паркового озера в Горішніх Плавнях випустили лебедів
На Полтавщині поліцейські разом з волонтерами врятували лебедя, який впав з висоти
На намиту косу у Кременчуці прилетіли лебеді

1
Автор: Ольга Тарантіна
Теги: Горішні Плавні лебеді ветеринар птахи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх