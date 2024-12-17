Завтра, 18 грудня, на Полтавщині графіки погодинного відключення світла для побутових споживачів не планують застосовувати. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».
Водночас із 07.00 до 20.00 обмеження у споживанні електроенергії застосовуватимуть для промисловості та бізнесу.
У разі зміни ситуації в енергетиці, компанія інформуватиме додатково.
Також громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади у період із 08.00 до 20.00.
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