Світло побутовим споживачам завтра не вимикатимуть — «Полтаваобленерго» (оновлено)

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 854

Обмеження у споживанні електроенергії застосовуватимуть для бізнесу

Завтра, 18 грудня, на Полтавщині графіки погодинного відключення світла для побутових споживачів не планують застосовувати. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Водночас із 07.00 до 20.00 обмеження у споживанні електроенергії застосовуватимуть для промисловості та бізнесу.

У разі зміни ситуації в енергетиці, компанія інформуватиме додатково.

Також громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та не вмикати потужні електроприлади у період із 08.00 до 20.00.