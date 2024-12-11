Сьогодні вдень у Кременчуці та області синоптики прогнозують туман

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 0

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні, 11 грудня, синоптики прогнозують у Кременчуці та на Полтавщині туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

У зв’язку із небезпечним метеорологічним явищем в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Рекомендації водіям та пішоходам:

Водіям рекомендується знизити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями та вмикати протитуманні фари.

Пішоходам варто бути обережними під час переходу доріг.

Будьте уважними та обережними в умовах погіршеної видимості.

Нагадаємо, туман на дорогах області був і цієї ночі.