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Сьогодні вдень у Кременчуці та області синоптики прогнозують туман

Сьогодні, 08:11 Переглядів: 0

 

В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

Сьогодні, 11 грудня, синоптики прогнозують у Кременчуці та на Полтавщині туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

У зв’язку із небезпечним метеорологічним явищем в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

 

Рекомендації водіям та пішоходам:

  • Водіям рекомендується знизити швидкість, дотримуватися безпечної дистанції між автомобілями та вмикати протитуманні фари.
  • Пішоходам варто бути обережними під час переходу доріг.

Будьте уважними та обережними в умовах погіршеної видимості.

Нагадаємо, туман на дорогах області був і цієї ночі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: погода туман
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