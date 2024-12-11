Сьогодні вдень у Кременчуці та області синоптики прогнозують туман

Сьогодні, 11 грудня, синоптики прогнозують у Кременчуці та на Полтавщині туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
У зв’язку із небезпечним метеорологічним явищем в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.
Рекомендації водіям та пішоходам:
Будьте уважними та обережними в умовах погіршеної видимості.
Нагадаємо, туман на дорогах області був і цієї ночі.
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